tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 05:07

Published 20 января, 05:07

Modified 20 января, 05:09

Updated 20 января, 05:09

В СК организовали проверку после удара ребенка током в Нижнем Тагиле

В СК организовали проверку после удара ребенка током в Нижнем Тагиле

20 января 2025, 05:07
Фото: 1MI.
В Следкоме проводится проверка по факту удара током двухлетнего ребенка в Нижнем Тагиле на Театральной площади.

О том, как проходит расследования, а также об установленных обстоятельствах происшествия исполняющий обязанности областного СК Константин Мирошниченко доложит главе СКР Александру Бастрыкину, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, у световой инсталляции неизвестные вандалы оборвали гирлянду. Ребенок к ней прикоснулся и получил травму из-за электрического разряда. Сообщается, что угрозы жизни и здоровью пострадавшего сейчас нет, а гирлянду починили.

Бастрыкин поручил провести проверку в Нижнем Тагиле после высадки ребенка из автобуса
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, что 2-летнего ребенка ударило током из-за вандалов в Нижнем Тагиле2-летнего ребенка ударило током на Театральной площади в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле начали проверку после инцидента водителя автобуса и ребенка
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Следственный комитет#Проверка#Театральная площадь#ЧП#Вандализм#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Ток#Инцидент#Гирлянда#Константин Мирошниченко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика