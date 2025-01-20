В СК организовали проверку после удара ребенка током в Нижнем Тагиле

Posted 20 января, 05:07
Published 20 января, 05:07
Modified 20 января, 05:09
Updated 20 января, 05:09
О том, как проходит расследования, а также об установленных обстоятельствах происшествия исполняющий обязанности областного СК Константин Мирошниченко доложит главе СКР Александру Бастрыкину, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, у световой инсталляции неизвестные вандалы оборвали гирлянду. Ребенок к ней прикоснулся и получил травму из-за электрического разряда. Сообщается, что угрозы жизни и здоровью пострадавшего сейчас нет, а гирлянду починили.