В Свердловской области появится новый рыбхоз

Posted 20 января, 15:07
Published 20 января, 15:07
Modified 20 января, 15:09
Updated 20 января, 15:09
Фирма, которая разводит форель на Рефтинском водохранилище, планирует расширение. Теперь производство появится на Глинском водохранилище. Там будут производить такие сорта рыб, как форель, карпы, а также осетров.
На водохранилище возведут цех по производству мальков и садковую линию. Кроме того, компания планирует построить под Первоуральском базу отдыха с возможностью заниматься рыбалкой, сообщили в департаменте информполитики.
Напомним, новый лесопатрульный комплекс появится в Нижнем Тагиле.