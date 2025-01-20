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Posted 20 января, 15:07

Published 20 января, 15:07

Modified 20 января, 15:09

Updated 20 января, 15:09

В Свердловской области появится новый рыбхоз

В Свердловской области появится новый рыбхоз

20 января 2025, 15:07
Фото: 1MI.
Под Режем при государственной поддержке появится новое рыбное хозяйство.

Фирма, которая разводит форель на Рефтинском водохранилище, планирует расширение. Теперь производство появится на Глинском водохранилище. Там будут производить такие сорта рыб, как форель, карпы, а также осетров.

На водохранилище возведут цех по производству мальков и садковую линию. Кроме того, компания планирует построить под Первоуральском базу отдыха с возможностью заниматься рыбалкой, сообщили в департаменте информполитики.

Напомним, новый лесопатрульный комплекс появится в Нижнем Тагиле.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Производство#Строительство#Рыба#Екатеринбург
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