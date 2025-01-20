В ТЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге мигранты устроили поножовщину

Posted 20 января, 11:13
Published 20 января, 11:13
Modified 20 января, 11:15
Updated 20 января, 11:15
Так, один из мигрантов поссорился со своей сожительницей, которая работает в кафе ТЦ. Женщина позвала на помощь повара, который тоже является иностранцем, пишет Ура.ру.
Мужчины стали ругаться, и сотрудник кафе ударил ножом сожителя своей коллеги. С повреждением печени пострадавшего отвезли в клинику. Нападавшего задержали и поместили под стражу.
Известно, что все трое участников конфликта находились в стране незаконно. В полиции возбудили уголовное дело.
Напомним, в Екатеринбурге горожане устроили драку, находясь в очереди на крещенские купания.