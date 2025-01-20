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Posted 20 января, 11:13

Published 20 января, 11:13

Modified 20 января, 11:15

Updated 20 января, 11:15

В ТЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге мигранты устроили поножовщину

В ТЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге мигранты устроили поножовщину

20 января 2025, 11:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге два мигранта в ТЦ «Парк Хаус» вступили в конфликт, который закончился ножевым ранением.

Так, один из мигрантов поссорился со своей сожительницей, которая работает в кафе ТЦ. Женщина позвала на помощь повара, который тоже является иностранцем, пишет Ура.ру.

Мужчины стали ругаться, и сотрудник кафе ударил ножом сожителя своей коллеги. С повреждением печени пострадавшего отвезли в клинику. Нападавшего задержали и поместили под стражу.

Известно, что все трое участников конфликта находились в стране незаконно. В полиции возбудили уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге горожане устроили драку, находясь в очереди на крещенские купания.

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