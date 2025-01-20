Вода из подвала уходит за 30 минут — купили этот недорогой гаджет и в ус не дуем

Для откачки воды лучше всего использовать специальный дренажный насос. Это устройство предназначено для работы с загрязненной водой, которая может содержать песок, грязь или мелкий мусор. Если уровень воды особенно высок, подойдет фекальный насос — он рассчитан на работу с водой различной степени загрязнения. Если воды совсем немного, можно воспользоваться обычным бытовым погружным насосом.