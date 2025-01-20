Вода из подвала уходит за 30 минут — купили этот недорогой гаджет и в ус не дуем

Posted 20 января, 11:04
Published 20 января, 11:04
Modified 20 января, 11:06
Updated 20 января, 11:06
Для откачки воды лучше всего использовать специальный дренажный насос. Это устройство предназначено для работы с загрязненной водой, которая может содержать песок, грязь или мелкий мусор. Если уровень воды особенно высок, подойдет фекальный насос — он рассчитан на работу с водой различной степени загрязнения. Если воды совсем немного, можно воспользоваться обычным бытовым погружным насосом.
Прежде чем приступить к откачке, определите количество воды в подвале. Также проверьте стены и пол на наличие трещин или признаков возможного обрушения, поскольку избыточный уровень воды может создавать давление на стены подвала — особенно если откачка происходит слишком быстро.
Опустите насос на дно подвала. Подключите дренажный шланг и выведите его подальше от подвала, направив в дождевой сток, канализацию или просто за пределы участка. Убедитесь, что насос устойчиво стоит на ровной поверхности, чтобы избежать его наклона или остановки работы.
Откачивать воду из подвала, затопленного грунтовыми водами, нужно постепенно. Если вы выкачаете всю воду сразу, то произойдет перепад давления, стены и фундамент могут пойти трещинами. Откачивайте воду небольшими порциями с перерывами, чтобы давление выравнивалось.
Если грунтовые воды постоянно заливают подвал или погреб, можно задуматься об установке системы автоматической откачки влаги, рекомендует эксперт портала «Малоэтажная страна».
Для этого в подвале необходимо сделать углубление размером 50×50×50, его стены укрепить бетоном или кирпичом, на дно насыпать щебень.
Установите в выкопанную яму мощный дренажный насос, желательно с измельчителем. Отлично подойдет самовсасывающий насос с автоматическим включением при достижении высокого уровня жидкости. Подсоедините к насосу шланги и уведите подальше от подвала. Заборное отверстие устанавливается снизу. Таким образом лишняя влага будет откачиваться до уменьшения уровня грунтовых вод, — рекомендует специалист.
После того как вода откачана, откройте все окна, двери или используйте вентиляторы для просушки помещения. Это поможет снизить уровень влажности и предотвратить развитие плесени. Если уровень воды позволяет, сразу после откачки удалите остатки грязи, ила и мусора, чтобы дальнейшая очистка прошла легче.
После окончания работы рекомендуется изучить причину попадания грунтовых вод в подвал. Возможно, необходимо провести гидроизоляцию стен или установить дренажную систему вокруг дома.
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