Юношеская сборная Свердловской области по баскетболу заняла 5 место соревнованиях

Posted 20 января, 14:35
Published 20 января, 14:35
Modified 20 января, 14:37
Updated 20 января, 14:37
В соревнованиях участвовали юноши 2008 года рождения.
Уральские баскетболисты одержали победы над командами Пермского края (78:74) и Татарстана (89:80), но уступили ЦСКА (Москва), Санкт-Петербургу-2 и сборной Удмуртии.
В финал турнира вышли команды ЦСКА и Санкт-Петербурга-2, в составе которой играет тагильчанин Семен Ананьин.
Напомним, тагильчане завоевали Гран-при Всероссийского хореографического конкурса.