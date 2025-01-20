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Posted 20 января, 14:35

Published 20 января, 14:35

Modified 20 января, 14:37

Updated 20 января, 14:37

Юношеская сборная Свердловской области по баскетболу заняла 5 место соревнованиях

Юношеская сборная Свердловской области по баскетболу заняла 5 место соревнованиях

20 января 2025, 14:35
Фото: Изображение Midjourney.
Юношеская сборная Свердловской области по баскетболу заняла 5 место в полуфинале Первенства России.

В соревнованиях участвовали юноши 2008 года рождения.

Уральские баскетболисты одержали победы над командами Пермского края (78:74) и Татарстана (89:80), но уступили ЦСКА (Москва), Санкт-Петербургу-2 и сборной Удмуртии.

В финал турнира вышли команды ЦСКА и Санкт-Петербурга-2, в составе которой играет тагильчанин Семен Ананьин.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Соревнования#Екатеринбург
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