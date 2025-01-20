Жители Екатеринбурга подрались во время крещенских купаний

Posted 20 января, 03:29
Published 20 января, 03:29
Modified 20 января, 03:31
Updated 20 января, 03:31
В связи с правилами безопасности спасатели пускали на водоем не более 45 человек, остальные в это время ждали на берегу. В итоге в очереди стояло почти 100 человек. Некоторые из них хотели пройти без очереди, однако другим это не понравилось, пишет Е1.
Сначала драку устроили двое мужчин, а затем другой мужчина толкнул 15-летнюю школьницу. Ее мама, стоявшая рядом, возмутилась и устроила скандал. К месту ЧП сразу подоспели правоохранители и увели их в служебную машину для разбирательства.
Также сообщается, что некоторые люди в очереди были в нетрезвом состоянии.
Напомним, в Нижнем Тагиле во время Крещения прошли купания на набережной городского пруда.