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Posted 20 января, 03:29

Published 20 января, 03:29

Modified 20 января, 03:31

Updated 20 января, 03:31

Жители Екатеринбурга подрались во время крещенских купаний

Жители Екатеринбурга подрались во время крещенских купаний

20 января 2025, 03:29
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге местные жители устроили две потасовки на озере Шарташ во время крещенских купаний. Участники драк стояли в очереди и не поделили места друг за другом.

В связи с правилами безопасности спасатели пускали на водоем не более 45 человек, остальные в это время ждали на берегу. В итоге в очереди стояло почти 100 человек. Некоторые из них хотели пройти без очереди, однако другим это не понравилось, пишет Е1.

Сначала драку устроили двое мужчин, а затем другой мужчина толкнул 15-летнюю школьницу. Ее мама, стоявшая рядом, возмутилась и устроила скандал. К месту ЧП сразу подоспели правоохранители и увели их в служебную машину для разбирательства.

Также сообщается, что некоторые люди в очереди были в нетрезвом состоянии.

Напомним, в Нижнем Тагиле во время Крещения прошли купания на набережной городского пруда.

В Нижнем Тагиле проходят крещенские купания
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