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Posted 21 января, 05:39

Published 21 января, 05:39

Modified 21 января, 05:41

Updated 21 января, 05:41

Детей в Екатеринбурге переведут на предметное обучение из-за нехватки учителей

Детей в Екатеринбурге переведут на предметное обучение из-за нехватки учителей

21 января 2025, 05:39
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге младшеклассников одной из школ переведут на предметное обучение из-за дефицита учителей.

Классная руководительница одного из младших классов ушла в декрет. В качестве замены администрация поставила учителя, у которого тоже есть свой класс. Но преподавать предметы детям будут разные педагоги, как в средних и старших классах, пишет ЕАН.

По словам сотрудников департамента образования, предметное обучение в младших классах практикуется в некоторых образовательных учреждениях в разных районах города. При этом закону это не противоречит.

Напомним, в школе №12 в Екатеринбурге было введено новое расписание уроков, которое запутало и озадачило родителей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Учителя#Школа#Образование#Декрет#Дефицит#Екатеринбург#Начальная школа
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