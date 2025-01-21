Детей в Екатеринбурге переведут на предметное обучение из-за нехватки учителей

Posted 21 января, 05:39
Published 21 января, 05:39
Modified 21 января, 05:41
Updated 21 января, 05:41
Классная руководительница одного из младших классов ушла в декрет. В качестве замены администрация поставила учителя, у которого тоже есть свой класс. Но преподавать предметы детям будут разные педагоги, как в средних и старших классах, пишет ЕАН.
По словам сотрудников департамента образования, предметное обучение в младших классах практикуется в некоторых образовательных учреждениях в разных районах города. При этом закону это не противоречит.
Напомним, в школе №12 в Екатеринбурге было введено новое расписание уроков, которое запутало и озадачило родителей.