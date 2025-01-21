Два оттенка серого, выставка, победа судомоделистов из Тагила и выплаты бойцам СВО

Posted 21 января, 17:15
Published 21 января, 17:15
Modified 21 января, 17:17
Updated 21 января, 17:17
Градостроительный совет Нижнего Тагила утвердил фасад нового спортивно-оздоровительного комплекса на Вые. Он будет выполнен в светло-серых и темно-серых тонах с декором под дерево. Подрядчик представил два варианта — в первом использовалась более широкая палитра цветов. Члены совета проголосовали за второй, более строгий вариант.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств отправил на выставку в Музей Фаберже Санкт-Петербурга предметы из своей коллекции. В культурную столицу России уехали 11 картин и две скульптуры. Перед отправкой экспонаты тщательно подготовили, чтобы они благополучно перенесли дорогу.
Тагильские судомоделисты вернулись с областных соревнований с триумфальной победой. Две команды заняли первое и третье место в общем зачете, также у ребят неплохие личные результаты — четыре участника стали победителями и призерами соревнований.
В Нижнем Тагиле указом мэра увеличена единовременная выплата горожанам, которые заключают контракты с Минобороны РФ. Если ранее бойцы получали 100 тысяч рублей, то теперь сумма составит 200 тысяч рублей — именно столько будут получать тагильчане, поступившие на военную службу с 1 января по 31 декабря 2025 года.
Жители Невьянска все чаще жалуются на невыносимый запах от предприятий. По их словам, воздух в городе имеет металлический привкус. Горожане утверждают, что от едкой вони на цветах вянут бутоны и гибнет картошка. Однако ни прокуратура, ни экологи проблемы упорно не замечают.