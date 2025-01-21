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Posted 21 января, 17:15

Published 21 января, 17:15

Modified 21 января, 17:17

Updated 21 января, 17:17

Два оттенка серого, выставка, победа судомоделистов из Тагила и выплаты бойцам СВО

Два оттенка серого, выставка, победа судомоделистов из Тагила и выплаты бойцам СВО

21 января 2025, 17:15
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Фасад спортивно-оздоровительного комплекса в Тагиле будет выполнен в серых тонах. Картины из Нижнетагильского музея отправились на выставку в Петербург. Спортсмены-судомоделисты стали лучшими на областных соревнованиях. Выплаты бойцам СВО будут увеличены. Жители Невьянска жалуются на ужасный запах.

Градостроительный совет Нижнего Тагила утвердил фасад нового спортивно-оздоровительного комплекса на Вые. Он будет выполнен в светло-серых и темно-серых тонах с декором под дерево. Подрядчик представил два варианта — в первом использовалась более широкая палитра цветов. Члены совета проголосовали за второй, более строгий вариант.

Спортивно-оздоровительный комплекс в Тагиле обрел свое лицо — проект фасада одобрен
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Нижнетагильский музей изобразительных искусств отправил на выставку в Музей Фаберже Санкт-Петербурга предметы из своей коллекции. В культурную столицу России уехали 11 картин и две скульптуры. Перед отправкой экспонаты тщательно подготовили, чтобы они благополучно перенесли дорогу.

Жители Петербурга смогут полюбоваться картинами из Нижнетагильского музея
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Тагильские судомоделисты вернулись с областных соревнований с триумфальной победой. Две команды заняли первое и третье место в общем зачете, также у ребят неплохие личные результаты — четыре участника стали победителями и призерами соревнований.

Тагильские судомоделисты стали лучшими на областных соревнованиях
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В Нижнем Тагиле указом мэра увеличена единовременная выплата горожанам, которые заключают контракты с Минобороны РФ. Если ранее бойцы получали 100 тысяч рублей, то теперь сумма составит 200 тысяч рублей — именно столько будут получать тагильчане, поступившие на военную службу с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Единовременная выплата бойцам СВО из Нижнего Тагила увеличена до 200 тысяч рублей
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Жители Невьянска все чаще жалуются на невыносимый запах от предприятий. По их словам, воздух в городе имеет металлический привкус. Горожане утверждают, что от едкой вони на цветах вянут бутоны и гибнет картошка. Однако ни прокуратура, ни экологи проблемы упорно не замечают.

Почему воняет в уральском городе? Жители Невьянска стали часто жаловаться на воздух
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