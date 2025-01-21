Два оттенка серого, выставка, победа судомоделистов из Тагила и выплаты бойцам СВО

Жители Невьянска все чаще жалуются на невыносимый запах от предприятий. По их словам, воздух в городе имеет металлический привкус. Горожане утверждают, что от едкой вони на цветах вянут бутоны и гибнет картошка. Однако ни прокуратура, ни экологи проблемы упорно не замечают.