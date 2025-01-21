tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 03:29

Published 21 января, 03:29

Modified 21 января, 03:31

Updated 21 января, 03:31

Движение машин ограничили на Тюменском тракте из-за ДТП

Движение машин ограничили на Тюменском тракте из-за ДТП

21 января 2025, 03:29
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
На Тюменском тракте грузовик сбил дорожную конструкцию, что привело к осложнению транспортного движения. ДТП произошло ночью 21 января 2025 года.

Водитель грузовика ехал в Тюмень из Екатеринбурга. При этом у машины был поднят кузов. В какой-то момент он влетел в опору с информационным табло, которое рухнуло на дорогу, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекцией.

Пострадавших нет. Транспортное движение временно ограничили и несколько часов оно было однополосным. Вскоре движение было восстановлено.

Напомним, 20 января 2025 года на Серовском тракте произошло смертельное ДТП, из-за которого было перекрыто движение.

2 смертельных ДТП за день произошли в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель грузовика застрял в снегу на Пермском трактеИномарка столкнулась с грузовиком и другой машиной на Кольцовском трактеАвтомобиль столкнулся с иномаркой и отлетел в КАМАЗ в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Водитель#ЧП#Грузовик#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Тюменский тракт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика