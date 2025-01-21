Движение машин ограничили на Тюменском тракте из-за ДТП

Posted 21 января, 03:29
Published 21 января, 03:29
Modified 21 января, 03:31
Updated 21 января, 03:31
Водитель грузовика ехал в Тюмень из Екатеринбурга. При этом у машины был поднят кузов. В какой-то момент он влетел в опору с информационным табло, которое рухнуло на дорогу, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекцией.
Пострадавших нет. Транспортное движение временно ограничили и несколько часов оно было однополосным. Вскоре движение было восстановлено.
Напомним, 20 января 2025 года на Серовском тракте произошло смертельное ДТП, из-за которого было перекрыто движение.