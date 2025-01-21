Единовременная выплата бойцам СВО из Нижнего Тагила увеличена до 200 тысяч рублей

Posted 21 января, 10:27
Published 21 января, 10:27
Modified 21 января, 10:29
Updated 21 января, 10:29
Увеличенная единовременная выплата, согласно подписанному главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым документу, начисляется горожанам, поступившим на службу с 1 января по 31 декабря 2025 года. Ранее выплата равнялась 100 тысячам рублей.
Напомним, в России действует расширенный перечень мер поддержки участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей. Кроме единовременных начислений за поступление на службу и увольнение с нее, к ним относятся ежемесячные социальные выплаты, ежемесячные выплаты ветеранам, выплаты за ранение в зависимости от его тяжести, а также ежемесячная компенсация при получении инвалидности.
В Свердловской области к вышеперечисленному списку добавляется помощь в получении образования для самих бойцов и их детей, зачисление в школы и детские сады без очереди, налоговые и другие льготы, в том числе муниципальные.
Общая сумма выплат при первом заключении контракта с Министерством обороны превышает 2 миллиона 100 тысяч рублей.