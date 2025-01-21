Единовременная выплата бойцам СВО из Нижнего Тагила увеличена до 200 тысяч рублей

Напомним, в России действует расширенный перечень мер поддержки участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей. Кроме единовременных начислений за поступление на службу и увольнение с нее, к ним относятся ежемесячные социальные выплаты, ежемесячные выплаты ветеранам, выплаты за ранение в зависимости от его тяжести, а также ежемесячная компенсация при получении инвалидности.