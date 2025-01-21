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Posted 21 января, 10:27

Published 21 января, 10:27

Modified 21 января, 10:29

Updated 21 января, 10:29

Единовременная выплата бойцам СВО из Нижнего Тагила увеличена до 200 тысяч рублей

Единовременная выплата бойцам СВО из Нижнего Тагила увеличена до 200 тысяч рублей

21 января 2025, 10:27
Фото: 1MI.
Для тагильчан, заключивших контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО на срок от одного года, теперь предусмотрена единовременная компенсация в размере 200 тысяч рублей.

Увеличенная единовременная выплата, согласно подписанному главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым документу, начисляется горожанам, поступившим на службу с 1 января по 31 декабря 2025 года. Ранее выплата равнялась 100 тысячам рублей.

Напомним, в России действует расширенный перечень мер поддержки участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей. Кроме единовременных начислений за поступление на службу и увольнение с нее, к ним относятся ежемесячные социальные выплаты, ежемесячные выплаты ветеранам, выплаты за ранение в зависимости от его тяжести, а также ежемесячная компенсация при получении инвалидности.

В Свердловской области к вышеперечисленному списку добавляется помощь в получении образования для самих бойцов и их детей, зачисление в школы и детские сады без очереди, налоговые и другие льготы, в том числе муниципальные.

Общая сумма выплат при первом заключении контракта с Министерством обороны превышает 2 миллиона 100 тысяч рублей.

Семьи бойцов СВО из Свердловской области получат увеличенную единовременную выплату
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