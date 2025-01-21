Екатеринбургские силовики ловили мигрантов-нарушителей в кафе и закусочных

Posted 21 января, 13:59
Published 21 января, 13:59
Modified 21 января, 14:01
Updated 21 января, 14:01
Облава проходила в Пионерском районе в понедельник, 20 января, проинформировали в УМВД по городу Екатеринбургу.
В ходе мероприятия правоохранители проверили заведения общественного питания, находящиеся в торговых центрах на улицах Сулимова и Блюхера, с целью оценки соблюдения миграционного законодательства их работниками.
В процессе представители полиции опросили 78 иностранных граждан и проверили у них документы. В результате были обнаружены четыре случая нарушения миграционных норм Российской Федерации. На этих нарушителей составлены административные протоколы. Для всех правонарушителей будет решен вопрос о возможном выдворении из страны.
Ранее в Екатеринбурге два мигранта устроили поножовщину в одном из торговых центров.