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Posted 21 января, 13:59

Published 21 января, 13:59

Modified 21 января, 14:01

Updated 21 января, 14:01

В Екатеринбурге прошла облава на мигрантов в заведениях общепита

Екатеринбургские силовики ловили мигрантов-нарушителей в кафе и закусочных

21 января 2025, 13:59
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге прошла облава на мигрантов в заведениях общепита

Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге правоохранители провели очередной рейд по выявлению мигрантов, нарушающих миграционное законодательство.

Облава проходила в Пионерском районе в понедельник, 20 января, проинформировали в УМВД по городу Екатеринбургу.

В ходе мероприятия правоохранители проверили заведения общественного питания, находящиеся в торговых центрах на улицах Сулимова и Блюхера, с целью оценки соблюдения миграционного законодательства их работниками.

Фото: УМВД г. Екатеринбург

В процессе представители полиции опросили 78 иностранных граждан и проверили у них документы. В результате были обнаружены четыре случая нарушения миграционных норм Российской Федерации. На этих нарушителей составлены административные протоколы. Для всех правонарушителей будет решен вопрос о возможном выдворении из страны.

Ранее в Екатеринбурге два мигранта устроили поножовщину в одном из торговых центров.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Полиция#Рейд#Мигранты#Документы#Нарушения#Депортация#Екатеринбург#Нелегальные мигранты
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