Екатеринбургские силовики ловили мигрантов-нарушителей в кафе и закусочных

В процессе представители полиции опросили 78 иностранных граждан и проверили у них документы. В результате были обнаружены четыре случая нарушения миграционных норм Российской Федерации. На этих нарушителей составлены административные протоколы. Для всех правонарушителей будет решен вопрос о возможном выдворении из страны.