Екатеринбургского школьника в январе четыре раза искусали бродячие собаки

Posted 21 января, 15:12
Published 21 января, 15:12
Modified 21 января, 15:14
Updated 21 января, 15:14
Стая кошмарит учеников, учителей и родителей с 2020 года, пишет Ural Mash.
Ранее собак уже отлавливали и чипировали, какое-то время животные не нападали, но потов стаю влились агрессивные дворняги. С тех пор дети боятся ходить на учебу.
Как рассказала мать одного из детей, на ее сына собаки только в январе нападали четыре раза — у ребенка остались следы от укусов. Ситуация осложняется тем, что стаю подкармливают сотрудники школьной столовой.
В администрации города пояснили, что ранее специалисты по отлову восемь раз выезжали на место, однако собак не нашли. Однако после сообщений в СМИ обращение было направлено в АО «Спецавтобаза», сотрудники которой до 23 января должны принять меры по отлову.
В Нижнем Тагиле жители Вагонки также жалуются на террор со стороны беспризорных псов.