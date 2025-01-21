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Posted 21 января, 15:12

Published 21 января, 15:12

Modified 21 января, 15:14

Updated 21 января, 15:14

В Екатеринбурге бродячие псы четыре раза кусали ребенка по дороге в школу

Екатеринбургского школьника в январе четыре раза искусали бродячие собаки

21 января 2025, 15:12
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге бродячие псы четыре раза кусали ребенка по дороге в школу

В Екатеринбурге обитающая около школы №83 стая бродячих собак постоянно нападает на людей. Одного школьника агрессивные псы покусали уже четыре раза.

Стая кошмарит учеников, учителей и родителей с 2020 года, пишет Ural Mash.

Ранее собак уже отлавливали и чипировали, какое-то время животные не нападали, но потов стаю влились агрессивные дворняги. С тех пор дети боятся ходить на учебу.

Как рассказала мать одного из детей, на ее сына собаки только в январе нападали четыре раза — у ребенка остались следы от укусов. Ситуация осложняется тем, что стаю подкармливают сотрудники школьной столовой.

В администрации города пояснили, что ранее специалисты по отлову восемь раз выезжали на место, однако собак не нашли. Однако после сообщений в СМИ обращение было направлено в АО «Спецавтобаза», сотрудники которой до 23 января должны принять меры по отлову.

В Нижнем Тагиле жители Вагонки также жалуются на террор со стороны беспризорных псов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Дети#Школа#Бродячие собаки#Отлов собак#Екатеринбург#Укус собаки
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