Экс-директору «Водоканала» в Первоуральске грозит 8 лет тюрьмы за халатность

Posted 21 января, 09:41
Published 21 января, 09:41
Modified 21 января, 09:43
Updated 21 января, 09:43
Гузаирову запросили восемь лет тюрьмы, а также запрет на работу в госслужбе и в муниципалитете в течение трех лет, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, Гузаирова обвиняют в халатности, превышении своих полномочий, а также в подделке доказательств. Его задержали весной минувшего года.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. После завершения следствия материалы дела были направлены в суд.