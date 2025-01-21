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Posted 21 января, 09:41

Published 21 января, 09:41

Modified 21 января, 09:43

Updated 21 января, 09:43

Экс-директору «Водоканала» в Первоуральске грозит 8 лет тюрьмы за халатность

Экс-директору «Водоканала» в Первоуральске грозит 8 лет тюрьмы за халатность

21 января 2025, 09:41
Фото: 1MI.
Прокуратура запросила наказание для бывшего руководителя «Водоканала» в Первоуральске Артура Гузаирова.

Гузаирову запросили восемь лет тюрьмы, а также запрет на работу в госслужбе и в муниципалитете в течение трех лет, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, Гузаирова обвиняют в халатности, превышении своих полномочий, а также в подделке доказательств. Его задержали весной минувшего года.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. После завершения следствия материалы дела были направлены в суд.

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