Гостиница «Большой Урал» горит в Екатеринбурге — на место съезжаются пожарные

Posted 21 января, 12:44
Published 21 января, 12:44
Modified 21 января, 12:46
Updated 21 января, 12:46
В центре Екатеринбурга возник пожар в отеле «Большой Урал», пишет со ссылкой на очевидцев Ural Mash.
Известно, что источник возгорания находился на втором этаже. Людей из здания эвакуировали. На месте работают 10 пожарных расчетов.
О причинах пожара на данный момент ничего не известно. В МЧС ситуацию пока не комментировали.
Ранее в Нижнем Тагиле власти были вынуждены объявить режим повышенной готовности из-за постоянных пожаров на незаконной лесопилке, расположенной на улице Индустриальной.