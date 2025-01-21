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Posted 21 января, 12:44

Published 21 января, 12:44

Modified 21 января, 12:46

Updated 21 января, 12:46

В Екатеринбурге загорелась гостиница «Большой Урал»

Гостиница «Большой Урал» горит в Екатеринбурге — на место съезжаются пожарные

21 января 2025, 12:44
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге загорелась гостиница «Большой Урал»

В Екатеринбурге произошло возгорание в гостинице «Большой Урал». На место прибыли 10 пожарных машин.

В центре Екатеринбурга возник пожар в отеле «Большой Урал», пишет со ссылкой на очевидцев Ural Mash.

Известно, что источник возгорания находился на втором этаже. Людей из здания эвакуировали. На месте работают 10 пожарных расчетов.

О причинах пожара на данный момент ничего не известно. В МЧС ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Нижнем Тагиле власти были вынуждены объявить режим повышенной готовности из-за постоянных пожаров на незаконной лесопилке, расположенной на улице Индустриальной.

6 голов крупного рогатого скота погибли во время пожара в поселке под Нижним Тагилом
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Эвакуация#Гостиница#Екатеринбург#МЧС
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