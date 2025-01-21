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Posted 21 января, 05:06

Published 21 января, 05:06

Modified 21 января, 05:08

Updated 21 января, 05:08

Из-за передачи данных на жителя Свердловской области оформили фиктивную фирму

Из-за передачи данных на жителя Свердловской области оформили фиктивную фирму

21 января 2025, 05:06
Фото: 1MI.
В Свердловской области из-за отправки конфиденциальных данных на мужчину зарегистрировали компанию, который не существовало.

В июне минувшего года мужчина отправил свои данные из паспорта неизвестному, чтобы он внес их в ЕГРЮЛ как учредителя и руководителя фиктивной компании, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Вскоре сотрудникам надзорного ведомства свердловчанин рассказал, что сообщил личные данные за вознаграждение в виде денежной суммы. При этом он не знал, что они требовались для организации поддельной фирмы. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, в Серове у двух местных жители были взломаны аккаунты на «Госуслугах».

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Екатеринбург
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