Из-за передачи данных на жителя Свердловской области оформили фиктивную фирму

Posted 21 января, 05:06
Published 21 января, 05:06
Modified 21 января, 05:08
Updated 21 января, 05:08
В июне минувшего года мужчина отправил свои данные из паспорта неизвестному, чтобы он внес их в ЕГРЮЛ как учредителя и руководителя фиктивной компании, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Вскоре сотрудникам надзорного ведомства свердловчанин рассказал, что сообщил личные данные за вознаграждение в виде денежной суммы. При этом он не знал, что они требовались для организации поддельной фирмы. В отношении него возбудили уголовное дело.
Напомним, в Серове у двух местных жители были взломаны аккаунты на «Госуслугах».