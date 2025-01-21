Изрезавшей детей матери в Красноуральске подсказали сделать это голоса

Коллеги в ветклинике, где работала погибшая, отзываются о ней как о приличной женщине. На работу она приезжала на автомобиле, детей возила на море. Бывший муж рассказал, что Наталья была хорошей мамой. Последний раз он видел ее в сентябре 2023 года. Тогда обстановка дома была спокойная. После этого было еще несколько видеозвонков, в ходе которых тоже все было нормально.