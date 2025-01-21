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Posted 21 января, 09:42

Published 21 января, 09:42

Modified 21 января, 09:44

Updated 21 января, 09:44

Изрезавшей детей матери в Красноуральске подсказали сделать это голоса

Изрезавшей детей матери в Красноуральске подсказали сделать это голоса

21 января 2025, 09:42
Фото: Изображение Midjourney.
Стали известны новые подробности инцидента в Красноуральске, где 40-летняя женщина изрезала собственных детей и покончила с собой. Трагедия произошла в ночь на 10 января.

После случившегося детей увезли в местную больницу в реанимацию, а затем перевезли в Екатеринбург в ДГКБ №9. По словам отца, мать порезала детям мышцы и сухожилия. Им сделали операции и наложили гипс.

Как рассказала родственница отца детей, дети спали в момент, когда с матерью что-то случилось. Она начала сама с собой разговаривать, биться голосовой о стену и слышать голоса, которые приказали ей сделать что-то плохое. Сотрудникам полиции малыши рассказали, что перед происшествием мама с кем-то говорила по телефону, но с кем именно они не говорят.

Коллеги в ветклинике, где работала погибшая, отзываются о ней как о приличной женщине. На работу она приезжала на автомобиле, детей возила на море. Бывший муж рассказал, что Наталья была хорошей мамой. Последний раз он видел ее в сентябре 2023 года. Тогда обстановка дома была спокойная. После этого было еще несколько видеозвонков, в ходе которых тоже все было нормально.

При этом соседи утверждают, что когда Наталья приехала в Красноуральск, то ей пришлось кодироваться. Однако в новогодние праздники она сорвалась, пишет «КП-Екатеринбург».

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