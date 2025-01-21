Изрезавшей детей матери в Красноуральске подсказали сделать это голоса

Posted 21 января, 09:42
Published 21 января, 09:42
Modified 21 января, 09:44
Updated 21 января, 09:44
После случившегося детей увезли в местную больницу в реанимацию, а затем перевезли в Екатеринбург в ДГКБ №9. По словам отца, мать порезала детям мышцы и сухожилия. Им сделали операции и наложили гипс.
Как рассказала родственница отца детей, дети спали в момент, когда с матерью что-то случилось. Она начала сама с собой разговаривать, биться голосовой о стену и слышать голоса, которые приказали ей сделать что-то плохое. Сотрудникам полиции малыши рассказали, что перед происшествием мама с кем-то говорила по телефону, но с кем именно они не говорят.
Коллеги в ветклинике, где работала погибшая, отзываются о ней как о приличной женщине. На работу она приезжала на автомобиле, детей возила на море. Бывший муж рассказал, что Наталья была хорошей мамой. Последний раз он видел ее в сентябре 2023 года. Тогда обстановка дома была спокойная. После этого было еще несколько видеозвонков, в ходе которых тоже все было нормально.
При этом соседи утверждают, что когда Наталья приехала в Красноуральск, то ей пришлось кодироваться. Однако в новогодние праздники она сорвалась, пишет «КП-Екатеринбург».