Какие тайны скрывают чаи с добавками: польза или незаметная угроза вашему здоровью

Posted 21 января, 10:59
Published 21 января, 10:59
Modified 21 января, 11:01
Updated 21 января, 11:01
Чаи с различными добавками, такими как травы, специи, сушеные фрукты, ягоды, ароматизаторы, могут быть как полезны, так и вредны, в зависимости от их состава, количества употребления и особенностей организма человека.
Говорить о пользе чая с добавками в виде трав или фруктов можно, только зная его состав. Если ингредиенты натуральные, чай не содержит ароматизаторов, то он однозначно сохранит свои полезные свойства, а добавки помогут принести дополнительную пользу. К примеру, чай с мятой расслабляет, успокаивает и нормализует давление. С бергамотом — обладает противовирусным действием, с чабрецом — положительно влияет на пищеварение, улучшает настроение, с шалфеем — тонизирует кожу, — отмечает доктор медицинских наук, диетолог и фитотерапевт Марият Мухина.
Добавление сахара в чай не только негативно сказывается на фигуре, но и наносит вред здоровью. Происходит ухудшение усвояемости белков, подавляется выработка гормона роста, который отвечает за красоту и молодость, нарушается обмен веществ, снижается иммунитет, — говорит Марият Мухина.
Всегда выбирайте только натуральные чаи с добавками и изучайте состав на упаковке. Старайтесь не пить такие чаи в больших количествах — 2–3 чашки в день вполне достаточно. Учитывайте состояние своего здоровья и консультируйтесь с врачом, если у вас есть хронические заболевания или вы склонны к аллергиям. Отдавайте предпочтение чаям с минимальным количеством ароматизаторов и консервантов, а лучше вообще без них.
Таким образом, чаи с добавками могут быть полезным дополнением к рациону, но важно подходить к их выбору и употреблению осознанно, чтобы не нанести вред организму.
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