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Posted 21 января, 10:59

Published 21 января, 10:59

Modified 21 января, 11:01

Updated 21 января, 11:01

Какие тайны скрывают чаи с добавками: польза или незаметная угроза вашему здоровью

Какие тайны скрывают чаи с добавками: польза или незаметная угроза вашему здоровью

21 января 2025, 10:59
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Сегодня на прилавках магазинов можно найти чаи с самыми разнообразными добавками — от классической мяты до экзотического манго. Они улучшают вкус любимого напитка, делая его более насыщенным и ароматным. Но можно ли пить такой чай на постоянной основе или вкусовые добавки могут нанести вред?

Чаи с различными добавками, такими как травы, специи, сушеные фрукты, ягоды, ароматизаторы, могут быть как полезны, так и вредны, в зависимости от их состава, количества употребления и особенностей организма человека.

Польза чая с добавками

  • Богатство витаминов и антиоксидантов. Многие натуральные добавки (например, шиповник, мята, имбирь, ромашка) содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье. Например, шиповник — источник витамина C, мята успокаивает, а имбирь стимулирует иммунитет.
  • Помощь в улучшении настроения и самочувствия. Некоторые травяные чаи обладают эффектами, способными помочь при стрессе (ромашка, лаванда) или проблемах с пищеварением (фенхель, имбирь).
  • Разнообразие вкуса. Добавки обогащают вкус чая, делая напиток более приятным и интересным, что зачастую способствует отказу от вредных напитков, таких как сладкие газированные воды.
Говорить о пользе чая с добавками в виде трав или фруктов можно, только зная его состав. Если ингредиенты натуральные, чай не содержит ароматизаторов, то он однозначно сохранит свои полезные свойства, а добавки помогут принести дополнительную пользу. К примеру, чай с мятой расслабляет, успокаивает и нормализует давление. С бергамотом — обладает противовирусным действием, с чабрецом — положительно влияет на пищеварение, улучшает настроение, с шалфеем — тонизирует кожу, — отмечает доктор медицинских наук, диетолог и фитотерапевт Марият Мухина.
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Почему не стоит злоупотреблять чаями с добавками

  • Аллергические реакции. Некоторые добавки, особенно травы, специи и ароматизаторы, могут вызывать аллергии, даже если они натуральные. Например, цитрусовые компоненты или мята могут спровоцировать побочную реакцию.
  • Побочные эффекты и вред при чрезмерном употреблении. Даже полезные травы могут быть небезопасны в больших количествах. Например, корень солодки способен вызывать повышение артериального давления, если его употреблять слишком часто.
  • Неясное происхождение добавок. В пакетированных чаях с ароматизаторами и искусственными добавками иногда используются химические соединения, которые, хоть и допустимы к употреблению, могут содержать потенциально вредные вещества. Чрезмерное количество ароматизаторов или консервантов может негативно сказаться на здоровье.
  • Влияние на органы при хронических заболеваниях. Некоторые добавки оказывают воздействие на сердце, почки или органы пищеварения. Например, чай с имбирем может вызвать раздражение слизистой желудка при повышенной кислотности, а мочегонные травы (например, хвощ) перегружать почки.
Добавки часто негативно влияют на ЖКТ
Добавки часто негативно влияют на ЖКТ. Фото: Изображение Midjourney
  • Психологическая зависимость. Сложные вкусы и яркие ароматы могут вызвать привычку пить такие чаи постоянно, что со временем ухудшает восприятие натуральных трав и чайных напитков без добавок.
  • Скрытый сахар или красители. В некоторых готовых фруктовых чаях содержится дополнительно добавленный сахар или искусственные красители, которые незаметно оказывают отрицательное влияние на организм.
Добавление сахара в чай не только негативно сказывается на фигуре, но и наносит вред здоровью. Происходит ухудшение усвояемости белков, подавляется выработка гормона роста, который отвечает за красоту и молодость, нарушается обмен веществ, снижается иммунитет, — говорит Марият Мухина.

Как избежать вреда от чая с добавками

Всегда выбирайте только натуральные чаи с добавками и изучайте состав на упаковке. Старайтесь не пить такие чаи в больших количествах — 2–3 чашки в день вполне достаточно. Учитывайте состояние своего здоровья и консультируйтесь с врачом, если у вас есть хронические заболевания или вы склонны к аллергиям. Отдавайте предпочтение чаям с минимальным количеством ароматизаторов и консервантов, а лучше вообще без них.

Таким образом, чаи с добавками могут быть полезным дополнением к рациону, но важно подходить к их выбору и употреблению осознанно, чтобы не нанести вред организму.

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