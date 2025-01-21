Какие тайны скрывают чаи с добавками: польза или незаметная угроза вашему здоровью

Всегда выбирайте только натуральные чаи с добавками и изучайте состав на упаковке. Старайтесь не пить такие чаи в больших количествах — 2–3 чашки в день вполне достаточно. Учитывайте состояние своего здоровья и консультируйтесь с врачом, если у вас есть хронические заболевания или вы склонны к аллергиям. Отдавайте предпочтение чаям с минимальным количеством ароматизаторов и консервантов, а лучше вообще без них.