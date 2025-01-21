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Posted 21 января, 06:38

Published 21 января, 06:38

Modified 21 января, 06:40

Updated 21 января, 06:40

В Свердловской области водитель погиб на трассе в ДТП с ЛЭП

Lada вылетела с трассы в Свердловской области и врезалась в ЛЭП

21 января 2025, 06:38
Фото: ГИБДД по Свердловской области.

В Свердловской области водитель погиб на трассе в ДТП с ЛЭП

Водитель Lada Granta скончался в результате аварии на 87 км автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Инцидент случился ночью 21 января.

По данным ГИБДД по Свердловской области, водитель выбрал небезопасную скорость. В результате он потерял управление. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в линию опоры электропередач.

От полученных травм водитель скончался на месте. Вместе с ним была 17-летняя пассажирка. Она госпитализирована. Отмечается, что на момент аварии и водитель, и пассажир были пристегнуты.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водителю 25 лет. Он водит автомобиль уже 4 года и за это время привлекался за нарушение только один раз.

Ранее в Екатеринбурге иномарка перегородила путь пассажирскому автобусу и в результате случилось массовое ДТП.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Свердловская область#Дорога#Водитель#Погибшие#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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