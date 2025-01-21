Lada вылетела с трассы в Свердловской области и врезалась в ЛЭП

Posted 21 января, 06:38
Published 21 января, 06:38
Modified 21 января, 06:40
Updated 21 января, 06:40
По данным ГИБДД по Свердловской области, водитель выбрал небезопасную скорость. В результате он потерял управление. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в линию опоры электропередач.
От полученных травм водитель скончался на месте. Вместе с ним была 17-летняя пассажирка. Она госпитализирована. Отмечается, что на момент аварии и водитель, и пассажир были пристегнуты.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что водителю 25 лет. Он водит автомобиль уже 4 года и за это время привлекался за нарушение только один раз.
Ранее в Екатеринбурге иномарка перегородила путь пассажирскому автобусу и в результате случилось массовое ДТП.