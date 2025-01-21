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Posted 21 января, 07:38

Published 21 января, 07:38

Modified 21 января, 07:40

Updated 21 января, 07:40

Мать с ребенком чуть не погибли при катании на тюбинге в Нижнем Тагиле

Мать с ребенком чуть не погибли при катании на тюбинге в Нижнем Тагиле

21 января 2025, 07:38
Фото: 1MI.
Жительница Нижнего Тагила пострадала во время катания с горкина тюбинге в комплексе «Южный парк». Он располагается в районе Муринских прудов.

18 января женщина с подругами и детьми приехали отдыхать в комплекс. Двухлетний сын пострадавшей прокатился с горки детского комплекса. По словам его мамы, на ступенях везде неровности и наледь. Она назвала это место опасным.

После этого женщина отправилась вместе с ребенком кататься на горке. Тюбинг был получен в прокате. Несколько раз катание прошло удачно, но отправившись прокатиться в очередной раз, на втором повороте женщина вместе с ребенком вылетела с трассы. Она успела закрыть малыша и он не пострадал.

Сама же женщина получила рассечение головы, у нее сотрясение мозга, а также травмы плеча и спины. После случившегося она отправилась в травмпункт.

Женщина рассказала, что она обратилась с просьбой о закрытии аттракциона к директору. На что он сказал, что закрываться ничего не будет. Также он отказался предоставить запись с места происшествия. Пост о случившемся размещен в группе «Типичный тагильчанин».

Ранее во время катания с горки в Екатеринбурге 10-летний мальчик получил перелом позвоночника.

#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Родители#Горка#Катание#Екатеринбург
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