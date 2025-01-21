Мать с ребенком чуть не погибли при катании на тюбинге в Нижнем Тагиле

Posted 21 января, 07:38
Published 21 января, 07:38
Modified 21 января, 07:40
Updated 21 января, 07:40
18 января женщина с подругами и детьми приехали отдыхать в комплекс. Двухлетний сын пострадавшей прокатился с горки детского комплекса. По словам его мамы, на ступенях везде неровности и наледь. Она назвала это место опасным.
После этого женщина отправилась вместе с ребенком кататься на горке. Тюбинг был получен в прокате. Несколько раз катание прошло удачно, но отправившись прокатиться в очередной раз, на втором повороте женщина вместе с ребенком вылетела с трассы. Она успела закрыть малыша и он не пострадал.
Сама же женщина получила рассечение головы, у нее сотрясение мозга, а также травмы плеча и спины. После случившегося она отправилась в травмпункт.
Женщина рассказала, что она обратилась с просьбой о закрытии аттракциона к директору. На что он сказал, что закрываться ничего не будет. Также он отказался предоставить запись с места происшествия. Пост о случившемся размещен в группе «Типичный тагильчанин».
Ранее во время катания с горки в Екатеринбурге 10-летний мальчик получил перелом позвоночника.