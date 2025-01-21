Мать с ребенком чуть не погибли при катании на тюбинге в Нижнем Тагиле

После этого женщина отправилась вместе с ребенком кататься на горке. Тюбинг был получен в прокате. Несколько раз катание прошло удачно, но отправившись прокатиться в очередной раз, на втором повороте женщина вместе с ребенком вылетела с трассы. Она успела закрыть малыша и он не пострадал.