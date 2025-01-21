Медсестра жестко избила больного ребенка в больнице Кузбасса

Posted 21 января, 09:55
Published 21 января, 09:55
Modified 21 января, 10:52
Updated 21 января, 10:52
В Сети распространились видео и жалобы на медсестру, которая побила тапочком мальчика и увела из палаты. Избиение попало на видео, снятое другим пациентом.
Помимо этого, на эту женщину начали активно жаловаться из-за грубого поведения с пациентами. В связи с этим Следком Кузбасса ведет доследственную проверку, устанавливает все обстоятельства, озвученные в жалобах, пишет sibdepo.ru.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.