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Posted 21 января, 09:55

Published 21 января, 09:55

Modified 21 января, 10:52

Updated 21 января, 10:52

Медсестра жестко избила больного ребенка в больнице Кузбасса

21 января 2025, 09:55
В Кузбассе следователи начали доследственную проверку после сообщения об избиении ребенка в больнице Беловского муниципального округа.

В Сети распространились видео и жалобы на медсестру, которая побила тапочком мальчика и увела из палаты. Избиение попало на видео, снятое другим пациентом.

Помимо этого, на эту женщину начали активно жаловаться из-за грубого поведения с пациентами. В связи с этим Следком Кузбасса ведет доследственную проверку, устанавливает все обстоятельства, озвученные в жалобах, пишет sibdepo.ru.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

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