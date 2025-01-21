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Posted 21 января, 06:11

Published 21 января, 06:11

Modified 21 января, 06:13

Updated 21 января, 06:13

Мужчина притворялся пилотом авиакомпании и выманивал деньги у жителей Екатеринбурга

Мужчина притворялся пилотом авиакомпании и выманивал деньги у жителей Екатеринбурга

21 января 2025, 06:11
Фото: Изображение Midjourney.
Соседи и знакомые 29-летнего молодого человека в Екатеринбурге остались без денег из-за его мошеннических действий. Он притворялся сотрудником авиакомпании «Аэрофлот».

Несколько месяцев в 2024 году молодой человек приобретал своим знакомым и соседям на их деньги электронику, туры и доллары из-за границы. Перед Новым годом он неожиданно исчез вместе с чужими деньгами, пишет Е1.

Вскоре выяснилось, что в другом городе он притворялся сотрудником полиции. Где сейчас находится аферист — неизвестно. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы.

Напомним, житель Екатеринбурга создал финансовую пирамиду и обманул многих людей в течение нескольких лет.

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