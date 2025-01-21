Мужчина притворялся пилотом авиакомпании и выманивал деньги у жителей Екатеринбурга

Posted 21 января, 06:11
Published 21 января, 06:11
Modified 21 января, 06:13
Updated 21 января, 06:13
Несколько месяцев в 2024 году молодой человек приобретал своим знакомым и соседям на их деньги электронику, туры и доллары из-за границы. Перед Новым годом он неожиданно исчез вместе с чужими деньгами, пишет Е1.
Вскоре выяснилось, что в другом городе он притворялся сотрудником полиции. Где сейчас находится аферист — неизвестно. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы.
Напомним, житель Екатеринбурга создал финансовую пирамиду и обманул многих людей в течение нескольких лет.