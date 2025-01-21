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Posted 21 января, 10:38

Published 21 января, 10:38

Modified 21 января, 10:41

Updated 21 января, 10:41

Мужчину в Екатеринбурге отправили в СИЗО за надругательство над ребенком

Мужчину в Екатеринбурге отправили в СИЗО за надругательство над ребенком

21 января 2025, 10:38
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 36-летнему мужчине избрали меру пресечения за надругательство над 11-летним мальчиком.

Мужчина по решению суда будет находиться под стражей до 18 марта 2025 года. Сообщается, что екатеринбуржец признал вину, пишет Е1.

Напомним, происшествие случилось на Опалихинской улице. Когда мама пострадавшего ребенка узнала о случившемся, она обратилась в полицию.

Вскоре после этого горожанина задержали. Известно, что обвиняемый был знакомым женщины. Также во время преступления он был в нетрезвом состоянии.

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