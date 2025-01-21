Не сыпьте порошок в стиралку ковшом для экскаватора — ошибка, которая убивает машинку

Posted 21 января, 12:21
Published 21 января, 12:21
Modified 21 января, 12:23
Updated 21 января, 12:23
Количество стирального порошка, которое нужно использовать при стирке, зависит от нескольких факторов: уровня загрязнения белья, жесткости воды, объема загрузки и типа стиральной машины, рассказал krasnoyarskmedia.ru мастер по ремонту стиральных машин.
Производители обычно указывают дозу для среднего уровня загрязнений и жесткости воды. Однако для современных машин с функцией «автомат» (особенно класса «Энергосбережение») нужно меньше порошка, чем для машин старого образца, так как они расходуют меньше воды.
Если вода жесткая (с высоким содержанием минеральных солей), нужно немного больше порошка, потому что часть моющего средства расходуется на нейтрализацию солей. Если вода мягкая, средства следует класть меньше, чтобы избежать избыточного пенообразования.
Для слабозагрязненного белья требуется меньше порошка. Если же одежда сильно запачкана (например, пятна от жира, травы или вина), можно добавить больше, но лучше дополнительно воспользоваться пятновыводителем. Для минимальной загрузки добавляйте меньше порошка. Если машина заполнена до максимума, дозировку можно увеличить.
Для стандартной загрузки (около 4-5 кг белья) и средней воды обычно требуется около 1-2 столовых ложек (20-40 грамм). Если порошок концентрированный, то его потребуется меньше. При жесткой воде дозу можно слегка увеличить (например, добавить на 10-20% больше порошка). Для небольшого объема белья (2-3 кг) дозу можно уменьшить до 1 столовой ложки.
Используйте мерную ложку или чашку, чтобы точно отмерить количество средства для стирки. Если у вас есть гель, дозировку также уточняйте в инструкции, но обычно требуется меньше объемов, чем для порошка (10-20 мл на 4-5 кг белья).
Если вы замечаете, что средство после стирки остается в лотке или на одежде (в виде белых разводов), это признак того, что его слишком много. И это далеко не безобидный знак: излишки порошка скапливаются и превращаются в «каменную» массу, которая со временем забивает машину и приводит к ее поломке.
Также это может означать, что вы использовали неправильный тип порошка (например, для ручной стирки, а не для автоматической машины).
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