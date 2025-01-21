Не сыпьте порошок в стиралку ковшом для экскаватора — ошибка, которая убивает машинку

Если вы замечаете, что средство после стирки остается в лотке или на одежде (в виде белых разводов), это признак того, что его слишком много. И это далеко не безобидный знак: излишки порошка скапливаются и превращаются в «каменную» массу, которая со временем забивает машину и приводит к ее поломке.