«Пал в тяжелом бою». В Каменске-Уральском проводят погибшего на СВО Сергея Гусева

Когда началась СВО на Украине, Сергей принял твердое решение стать на защиту своей Родины, взяв в руки оружие рядом с товарищами по службе. Молодой человек был смелым, стойким и беззаветно предан воинскому долгу. За проявленный героизм молодой воин был награжден орденом Мужества посмертно.