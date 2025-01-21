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Posted 21 января, 16:39

Published 21 января, 16:39

Modified 21 января, 16:41

Updated 21 января, 16:41

В Каменске-Уральском простятся с земляком, погибшим на СВО в Харьковской области

«Пал в тяжелом бою». В Каменске-Уральском проводят погибшего на СВО Сергея Гусева

21 января 2025, 16:39
Фото: Изображение Midjourney.

В Каменске-Уральском простятся с земляком, погибшим на СВО в Харьковской области

Рядовой Сергей Гусев, родом из Каменска-Уральского, героически погиб в боях за Харьковскую область. Его жизнь трагически оборвалась летом.

Сергей появился на свет и вырос в Каменске-Уральском. Свою последнюю битву он принял неподалеку от села Липцы, расположенного на территории Харьковской области, сообщает издание KU66.ru. Молодой человек воспитывался в многодетной семье. Получив профессию автомеханика, он работал в автосервисе.

Фото: администрация Каменска-Уральского

Когда началась СВО на Украине, Сергей принял твердое решение стать на защиту своей Родины, взяв в руки оружие рядом с товарищами по службе. Молодой человек был смелым, стойким и беззаветно предан воинскому долгу. За проявленный героизм молодой воин был награжден орденом Мужества посмертно.

Похороны Сергея Сергеевича Гусева, стойкого защитника Отечества, состоятся в среду, 22 января, в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Отпевание начнется в 11 часов утра, а гражданская панихида пройдет в полдень на Аллее славы.

Ранее погибшего на СВО бойца провожали в Новой Ляле.

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