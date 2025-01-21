Почему воняет в уральском городе? Жители Невьянска стали часто жаловаться на воздух

Posted 21 января, 11:31
Published 21 января, 11:31
Modified 21 января, 11:33
Updated 21 января, 11:33
По словам местной жительницы Ирины, металлический запах в Невьянске в последнее время улавливается довольно часто.
Не могу понять, но это какой-то металлический запах, едкий. Порой хочешь проветрить в квартире, а он тут как тут. Окна в такие дни стараемся не открывать, — поделилась с редакцией TagilCity.ru жительница Невьянска.
Другие заметили ухудшение в период выбросов не только по органолептическим параметрам:
В некоторых районах летом бутоны цветов лилии в стадии цветения угасли, у картофеля ботва покоричневела полностью. Это происходило еще в конце июля и августе, — отметила в беседе с TagilCity.ru Алла из Невьянска.
То и дело в местных пабликах возникает вопрос: «Что за химический запах стоит сегодня над городом?». TagilCity.ru изучил информацию по каждому из них и собрал в одном материале.
Эта вонь периодически бывает уже лет 5, ещё серой иногда припахивает, это или трубный завод — выжигают трубы или китайский хайлонг пластмассу льёт, — пишет в комментариях Елена.
Это либо Хайлонг, китайцы, на модуле 44 цех, либо завод реставрации труб, обжигают, и это уже лет 6 продолжается периодически, и почему-то прокуратура и экологи этого упорно «не замечают»! — уверен другой житель Невьянска.
Предприятие по производству стальных труб, полых профилей и фитингов расположено в черте города на улице Демьяна Бедного, 47/1. Производство создано на первом в России дочернем подразделении компании — ООО «Техномаш». Головной офис «Хайлонг» находится в Екатеринбурге. Генеральным директором является гражданин Китая Лу Фэй, экс-гендиректор ООО «Техномаш». Головная компания китайского производства Hilong Energy Holding Limited зарегистрирована на Виргинских островах.
Согласно Единому реестру проверок, в марте 2024 года на предприятии прошел профилактический визит представителей Министерства природных ресурсов и экологии. В ходе мероприятия представителям завода озвучили требование о программе производственного экологического контроля. Так, в нее должны быть включены сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и их источников. Никаких официальных предостережений, судя по открытым данным, объявлено не было. Не содержится также информации о проведении проверок представителями Роспотребнадзора на китайском заводе в Невьянске.
Помимо этого, именно на этот завод невьянцы «грешат» не только в плане экологии, но и в плане шума, особенно слышимого в ночное время.
С 2018 года в городе постоянный гул. Производство совсем рядом, бывает настолько шумно, что невозможно заснуть с открытым окном, — поделилась с TagilCity.ru жительница Невьянска Юлия.
Предприятие располагается недалеко от производства Хайлонг — на улице Железнодорожная, 2 в Невьянске. Согласно информации о компании, среди видов деятельности — обработка металлов, лома и отходов драгоценных, черных и цветных металлов.
Некоторые горожане уверены, что металлический запах появляется в результате обжига труб на НЗРТ, однако другие уверены в его непричастности:
Завод по реставрации труб давно уж ни при чем. Я сам там работал. Там ничего уже не жгут толком давно. Походу, китайский завод, а сваливают на трубный, — пишет в соцсетях горожанин.
Тем не менее, по данным Росприроднадзора, ООО «НЗРТ» реализует технологию, использование которой может оказать воздействие на окружающую среду, а также осуществляет выброс вредных веществ неорганизованным источником выбросов и не согласовало мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в период НМУ с Минприроды. Еще у ООО «НЗРТ» паспорта на пылегазоочистное оборудование не соответствуют требованиям «Правил эксплуатации установок очистки газа».
В реестре проверок содержится информация о нарушениях, выявленных в 2018–2019 годах. Предприятие не включило в перечень санитарных правил предельно допустимые концентрации как в воздухе рабочей зоны, так и в атмосферном воздухе городских и сельских территорий. Помимо этого, по химическим веществам замеры проводились только единожды в четвертом квартале 2018 года, а в 2019 году производственный контроль за веществами вовсе не проводился. Также отсутствуют протоколы лабораторных исследований.
Более того, предприятие, расположенное в Невьянске, не имеет санитарно-защитной зоны, не получило положительно санитарно-эпидемиологическое заключение, что является нарушением. Предприятие принадлежит екатеринбуржцу Сергею Корецкому, который также является 100-процентным совладельцем ООО «Пайп-ЕК», торгующей металлами и металлическими рудами.
Еще одна версия жителей Невьянска — деятельность завода, расположенного в близлежащем городе Кировграде. Он находится в 11 километрах от города с наклонной башней и известен своей деятельностью по производству меди.
«Это не выброс. Это естественный запах, который появляется в результате переплавки медьсодержащих сплавов. Он непрерывно и ежедневно выделяется».
«Это сернистый ангидрид. Характерен (запахом зажигающейся спички). Выбросы медеплавильного комбината. Он тяжелее воздуха, поэтому опускается к земле километров за пять от заводских труб».
Согласно Единому реестру проверок, предприятие АО «Уралэлектромедь» (новое название КМК), действительно, являясь объектом НВОС первой категории, допускает выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения, за что еще в 2020 году получил штраф в размере 180 тысяч рублей.
Стоит отметить, что все комментарии читают представители правительства и в ответ предлагают жителям Невьянска все свои жалобы направлять в Роспотребнадзор:
Необходимо обратиться в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.
Также согласно официальному ответу Роспотребнадзора, в конкретный день, а именно 11 января, обращений горожан о загрязнении воздуха не поступало.
В случае повторения такой ситуации рекомендуем обращаться в ЕДДС по тел. (34356) 4-25-12 (доб. 1061) или в Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по тел. (3435) 25-45-70.