Почему воняет в уральском городе? Жители Невьянска стали часто жаловаться на воздух

В реестре проверок содержится информация о нарушениях, выявленных в 2018–2019 годах. Предприятие не включило в перечень санитарных правил предельно допустимые концентрации как в воздухе рабочей зоны, так и в атмосферном воздухе городских и сельских территорий. Помимо этого, по химическим веществам замеры проводились только единожды в четвертом квартале 2018 года, а в 2019 году производственный контроль за веществами вовсе не проводился. Также отсутствуют протоколы лабораторных исследований.