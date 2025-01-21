Под Екатеринбургом рысь забралась во двор дома и загрызла собаку

Posted 21 января, 08:56
Published 21 января, 08:56
Modified 21 января, 08:58
Updated 21 января, 08:58
Рысь напала на питомца во дворе и нанесла ему травмы. В результате его пришлось усыпить, сообщается группе Вконтакте «Арамиль официальный А/О».
Также там имеется видео, где мужчина рассказывает, как рысь достала собаку из конуры и стала ее грызть. После этого она еще 2,5 часа провела во дворе. О случившемся сообщили в полицию и департамент по охране животного мира.
Как пишет Е1, в департаменте рассказали, что охотинспектора дважды были в Арамили — на выходных и 20 января.
В ходе первого выезда специалисты видели, как рысь уходит в лес и проследили, чтобы она ушла подальше. При повторной проверке приближения животного к жилым домам выявлено не было.
Ранее в Челябинской области была спасена лошадь. Она провалилась под лед.