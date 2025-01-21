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Posted 21 января, 08:56

Published 21 января, 08:56

Modified 21 января, 08:58

Updated 21 января, 08:58

Под Екатеринбургом рысь забралась во двор дома и загрызла собаку

Под Екатеринбургом рысь забралась во двор дома и загрызла собаку

21 января 2025, 08:56
Фото: группа Вконтакте «Арамиль Официальный».
В Арамили под Екатеринбургом была замечена рысь. Местные жители рассказали, что животное забралось во двор одного из частных домов на улице Химиков и загрызло собаку.

Рысь напала на питомца во дворе и нанесла ему травмы. В результате его пришлось усыпить, сообщается группе Вконтакте «Арамиль официальный А/О».

Также там имеется видео, где мужчина рассказывает, как рысь достала собаку из конуры и стала ее грызть. После этого она еще 2,5 часа провела во дворе. О случившемся сообщили в полицию и департамент по охране животного мира.

Как пишет Е1, в департаменте рассказали, что охотинспектора дважды были в Арамили — на выходных и 20 января.

В ходе первого выезда специалисты видели, как рысь уходит в лес и проследили, чтобы она ушла подальше. При повторной проверке приближения животного к жилым домам выявлено не было.

Ранее в Челябинской области была спасена лошадь. Она провалилась под лед.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Животные#Природа#Екатеринбург#Рысь#Происшествие
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