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Posted 21 января, 11:39

Published 21 января, 11:39

Modified 21 января, 11:41

Updated 21 января, 11:41

Подростку из Екатеринбурга, убившему девушку, не хватило места в автозаке

Подростку из Екатеринбурга, убившему девушку, не хватило места в автозаке

21 января 2025, 11:39
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге встал судебный процесс над 17-летним юношей, который убил свою девушку.

По словам правозащитника семьи убитой девушки Евгения Берсенева, процесс переносился неоднократно. 20 января его снова перенесли на следующий месяц, пишет «КП-Екатеринбург».

Берсенев также сообщил, что судебный процесс не добрался даже до этапа, на котором сторона защиты предоставляет доказательства.

Напомним, происшествие случилось в августе 2023 года. После совершения преступления молодой человек хотел расчленить тело погибшей.

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