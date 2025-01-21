Подростку из Екатеринбурга, убившему девушку, не хватило места в автозаке

Posted 21 января, 11:39
Published 21 января, 11:39
Modified 21 января, 11:41
Updated 21 января, 11:41
По словам правозащитника семьи убитой девушки Евгения Берсенева, процесс переносился неоднократно. 20 января его снова перенесли на следующий месяц, пишет «КП-Екатеринбург».
Берсенев также сообщил, что судебный процесс не добрался даже до этапа, на котором сторона защиты предоставляет доказательства.
Напомним, происшествие случилось в августе 2023 года. После совершения преступления молодой человек хотел расчленить тело погибшей.