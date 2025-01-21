Пьяный водитель автобуса вез пассажиров до Екатеринбурга из Полевского

Posted 21 января, 08:14
Published 21 января, 08:14
Modified 21 января, 08:16
Updated 21 января, 08:16
Инцидент случился днем 20 января. Автобус был остановлен на перекрестке улиц Вершинина и Ленина для проверки документов. Во время общения с водителем инспекторы заподозрили, что он пьян, так как от него пахло алкоголем.
Проверка показала наличие 1.105 мг/л в выдыхаемом воздухе. Это говорит о том, что человек пьян. Ранее один из пассажиров позвонил в полицию, так как его тоже обеспокоил подозрительный запах, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
69-летний водитель пояснил, что выпил во время обеда на почве личного конфликта. В результате на мужчину составлены протоколы за управление транспортом с грязными номерами и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Известно, что в момент случившегося в салоне автобуса находились пять пассажиров. Они были оперативно пересажены на другой транспорт и отправлены в поездку.
На данный момент, компанию, в которой работает водитель, проверяют, чтобы выяснить причину, почему водитель был допущен на линию в таком состоянии.
Ранее в Нижнем Тагиле пьяный водитель на УАЗе влетел в опору ЛЭП.