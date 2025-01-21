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Posted 21 января, 08:14

Published 21 января, 08:14

Modified 21 января, 08:16

Updated 21 января, 08:16

В Полевском водителя автобуса поймали пьяным во время перевозки пассажиров

Пьяный водитель автобуса вез пассажиров до Екатеринбурга из Полевского

21 января 2025, 08:14
Фото: ГИБДД по Свердловской области.

В Полевском водителя автобуса поймали пьяным во время перевозки пассажиров

В Полевском был выявлен пьяный водитель автобуса. Сотрудники ГИБДД остановили его для проверки документов. В это время мужчина вез пассажиров в Екатеринбург.

Инцидент случился днем 20 января. Автобус был остановлен на перекрестке улиц Вершинина и Ленина для проверки документов. Во время общения с водителем инспекторы заподозрили, что он пьян, так как от него пахло алкоголем.

Проверка показала наличие 1.105 мг/л в выдыхаемом воздухе. Это говорит о том, что человек пьян. Ранее один из пассажиров позвонил в полицию, так как его тоже обеспокоил подозрительный запах, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

69-летний водитель пояснил, что выпил во время обеда на почве личного конфликта. В результате на мужчину составлены протоколы за управление транспортом с грязными номерами и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Известно, что в момент случившегося в салоне автобуса находились пять пассажиров. Они были оперативно пересажены на другой транспорт и отправлены в поездку.

На данный момент, компанию, в которой работает водитель, проверяют, чтобы выяснить причину, почему водитель был допущен на линию в таком состоянии.

Ранее в Нижнем Тагиле пьяный водитель на УАЗе влетел в опору ЛЭП.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#ГИБДД#Автобус#Остановка#Пассажиры#Водитель#Екатеринбург
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