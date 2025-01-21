Пьяный водитель автобуса вез пассажиров до Екатеринбурга из Полевского

Проверка показала наличие 1.105 мг/л в выдыхаемом воздухе. Это говорит о том, что человек пьян. Ранее один из пассажиров позвонил в полицию, так как его тоже обеспокоил подозрительный запах, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.