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Posted 21 января, 07:14

Published 21 января, 07:14

Modified 21 января, 07:16

Updated 21 января, 07:16

Размер более сотни соцвыплат увеличится в Свердловской области

Размер более сотни соцвыплат увеличится в Свердловской области

21 января 2025, 07:14
Фото: Изображение Midjourney.
Размер более сотни социальных выплат будет увеличен на 4,5% в Свердловской области. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев.

Так, с 1 января 2025 года уже изменены суммы пособий, сообщили в департаменте информполитики региона.

По словам министра соцполитики Андрея Злокасова, большая часть средств из бюджета региона будет направлена на поддержку семей и детей. Так, выросла до 175 тысяч рублей сумма маткапитала. Выросли и выплаты к знакам отличия «Материнская доблесть» и «Совет да любовь». Также выросла выплата на усыновление ребенка. Она теперь составит 79,2 тысячи рублей. А за усыновление ребенка-инвалида выплата составит 633,6 тысячи рублей.

Также была увеличена сумма выплаты ветеранам ВОВ. Она теперь составит 25 тысяч рублей.

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