Размер более сотни соцвыплат увеличится в Свердловской области

По словам министра соцполитики Андрея Злокасова, большая часть средств из бюджета региона будет направлена на поддержку семей и детей. Так, выросла до 175 тысяч рублей сумма маткапитала. Выросли и выплаты к знакам отличия «Материнская доблесть» и «Совет да любовь». Также выросла выплата на усыновление ребенка. Она теперь составит 79,2 тысячи рублей. А за усыновление ребенка-инвалида выплата составит 633,6 тысячи рублей.