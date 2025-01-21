Ребенок в Подмосковье проглотил батарейку и 130 магнитов

Posted 21 января, 10:10
Published 21 января, 10:10
Modified 21 января, 10:12
Updated 21 января, 10:12
Во время обследования медики обнаружили в желудке и кишечнике пациента вышеупомянутые предметы, которые сцепились друг с другом. Из-за этого у ребенка повредилась слизистая оболочка и открылась язва, рассказали в Telegram-канале SHOT.
Сотрудники клинического центра провели операцию и успешно извлекли из тела инородные предметы. Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает. Он находится на амбулаторном лечении.
Напомним, в Нижнем Тагиле двухлетнего ребенка ударило током из-за поврежденной гирлянды на Театральной площади.