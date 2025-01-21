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Posted 21 января, 10:10

Published 21 января, 10:10

Modified 21 января, 10:12

Updated 21 января, 10:12

Ребенок в Подмосковье проглотил батарейку и 130 магнитов

Ребенок в Подмосковье проглотил батарейку и 130 магнитов

21 января 2025, 10:10
Фото: 1MI.
В Подмосковье полуторагодовалый ребенок случайно проглотил батарейку и магниты. Родители, заметив, что ребенку стало нехорошо, отвезли его в клинику.

Во время обследования медики обнаружили в желудке и кишечнике пациента вышеупомянутые предметы, которые сцепились друг с другом. Из-за этого у ребенка повредилась слизистая оболочка и открылась язва, рассказали в Telegram-канале SHOT.

Сотрудники клинического центра провели операцию и успешно извлекли из тела инородные предметы. Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает. Он находится на амбулаторном лечении.

Напомним, в Нижнем Тагиле двухлетнего ребенка ударило током из-за поврежденной гирлянды на Театральной площади.

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