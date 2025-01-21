«Романтичный» грабеж произошел в кузбасском городе

По словам самого мужчины, он хотел купить букет цветов своей жене. Мужчина выбрал красивую цветочную композицию, однако на кассе выяснилось, что его телефон разрядился и оплата товара бесконтактно невозможна. Однако уходить из салона без букета он не хотел, поэтому схватил цветы и скрылся с ними. Дома же междуреченец вручил розы жене, однако вскоре они были изъяты сотрудниками уголовного розыска.