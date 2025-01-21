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Posted 21 января, 15:02

Published 21 января, 15:02

Modified 21 января, 15:02

Updated 21 января, 15:02

«Романтичный» грабеж произошел в кузбасском городе

21 января 2025, 15:02
В Междуреченске полицейские задержали злоумышленника, который ограбил цветочный магазин ради сюрприза для жены. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кузбасса.

Как отмечают правоохранители, в дежурную часть обратилась продавец салона цветов на проспекте Строителей, которая сообщила, что неизвестный мужчина похитил букет роз. Через некоторое время полицейские установили и задержали цветочного вора. Им оказался ранее не судимый 32-летний местный житель, пишет sibdepo.ru.

По словам самого мужчины, он хотел купить букет цветов своей жене. Мужчина выбрал красивую цветочную композицию, однако на кассе выяснилось, что его телефон разрядился и оплата товара бесконтактно невозможна. Однако уходить из салона без букета он не хотел, поэтому схватил цветы и скрылся с ними. Дома же междуреченец вручил розы жене, однако вскоре они были изъяты сотрудниками уголовного розыска.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ, которая предусматривает до 4 лет лишения свободы. Причиненный ущерб составил более 4 000 рублей.

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