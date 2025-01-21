Сильный ветер прогнозируется в Свердловской области в середине недели

Posted 21 января, 08:24
Published 21 января, 08:24
Modified 21 января, 08:26
Updated 21 января, 08:26
Порывы ветра в регионе могут достигать 22 метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В связи с ветреностью свердловчанам рекомендуют одеваться соответственно погодным условиям, не находиться вблизи плохо установленных конструкций, а также быть бдительными за рулем транспорта и при переходе проезжей части.
Напомним, ночью 21 января 2025 года в Нижнем Тагиле выпал мощный снегопад. Также в городе похолодало.