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Posted 21 января, 08:24

Published 21 января, 08:24

Modified 21 января, 08:26

Updated 21 января, 08:26

Сильный ветер прогнозируется в Свердловской области в середине недели

Сильный ветер прогнозируется в Свердловской области в середине недели

21 января 2025, 08:24
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области ожидается сильный ветер 22 января 2025 года.

Порывы ветра в регионе могут достигать 22 метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В связи с ветреностью свердловчанам рекомендуют одеваться соответственно погодным условиям, не находиться вблизи плохо установленных конструкций, а также быть бдительными за рулем транспорта и при переходе проезжей части.

Напомним, ночью 21 января 2025 года в Нижнем Тагиле выпал мощный снегопад. Также в городе похолодало.

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