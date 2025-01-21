Спортивно-оздоровительный комплекс в Тагиле обрел свое лицо — проект фасада одобрен

Расположится новый СОК в микрорайоне Выя, на месте воинской части, расформированной в начале 2000-х годов. Внутри оздоровительного центра будет оборудован зал, подходящий для занятий такими популярными командными играми, как футбол, баскетбол и волейбол. Кроме того, в состав комплекса войдут 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками, тренажерный зал, а также специальные помещения для перспективного направления — фиджитал-спорта, впервые представленного в Нижнем Тагиле.