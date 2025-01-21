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Posted 21 января, 14:49

Published 21 января, 14:49

Modified 21 января, 14:51

Updated 21 января, 14:51

В Тагиле утвердили проект фасада спортивно-оздоровительного комплекса

Спортивно-оздоровительный комплекс в Тагиле обрел свое лицо — проект фасада одобрен

21 января 2025, 14:49
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В Тагиле утвердили проект фасада спортивно-оздоровительного комплекса

Градостроительный совет в Нижнем Тагиле согласовал и утвердил проект фасада нового спортивно-оздоровительного комплекса. Он будет выполнен в серых тонах с элементами декора, выполненными под дерево.

Спроектировал спортивное сооружение подрядчик ЗАО «Стройкомплекс». Специалисты компании вынесли на суд Градостроительного совета два варианта оформления фасада. О заседании Градостроительного совета во вторник, 21 января, рассказали в пресс-службе мэрии.

Первый вариант включал использование сэндвич-панелей в четырех оттенках, стилизованных под волну, напоминающую «разбитые» пиксели. Во втором варианте проектировщики применили комбинацию металлокассет и сэндвич-панелей: фасад выполнен в светло-серых и темно-серых тонах с элементами, имитирующими дерево.

На заседании большинство членов Градостроительного совета — архитекторы, представители городской культурной сферы и депутаты — поддержали второй вариант, который, по их мнению, отличается современной концепцией и большей практичностью.

Расположится новый СОК в микрорайоне Выя, на месте воинской части, расформированной в начале 2000-х годов. Внутри оздоровительного центра будет оборудован зал, подходящий для занятий такими популярными командными играми, как футбол, баскетбол и волейбол. Кроме того, в состав комплекса войдут 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками, тренажерный зал, а также специальные помещения для перспективного направления — фиджитал-спорта, впервые представленного в Нижнем Тагиле.

Планируется, что рядом с этим спортивным объектом в будущем появится уникальная для региона трасса, предназначенная для велосипедных гонок BMX. По словам главы города, проект сооружения и прилегающих территорий ориентирован на комфортное использование людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что ранее подрядчик показал на эскизе, как будет выглядеть будущий спорткомплекс.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Проект#Архитектура#Фасад#Градостроительство#Екатеринбург#Спортивный комплекс
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