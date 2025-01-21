Сыплю эту солнечную приправу в гречу: получается ресторанное блюдо — семья в восторге

В результате гречка с куркумой получается не только более ароматной и эффектной на вид, но и полезной. Однако стоит учитывать, что зачастую куркуму добавляют в небольших количествах, чтобы ее вкус не перебивал вкус самой гречки, а лишь слегка дополнял.