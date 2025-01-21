Тагильские судомоделисты стали лучшими на областных соревнованиях

Участники продемонстрировали публике различные модели: среди них были детализированные копии военных кораблей, гражданских судов и подводных аппаратов. Все работы оценивались индивидуально, при этом жюри учитывало как технические характеристики моделей, так и мастерство выполнения заданий на водной трассе.