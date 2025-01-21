Тагильские судомоделисты стали лучшими на областных соревнованиях

Posted 21 января, 13:31
Published 21 января, 13:31
Modified 21 января, 13:33
Updated 21 января, 13:33
На областных соревнованиях по судомодельному спорту, приуроченных к 80-летнему юбилею Великой Победы, честь Нижнего Тагила отстаивали две команды юных спортсменов, занимающихся на Городской станции юных техников. Подготовкой ребят руководили опытные наставники — Вадим Хамраев и Алексей Паньшин, сообщили в городском управлении образования.
Участники продемонстрировали публике различные модели: среди них были детализированные копии военных кораблей, гражданских судов и подводных аппаратов. Все работы оценивались индивидуально, при этом жюри учитывало как технические характеристики моделей, так и мастерство выполнения заданий на водной трассе.
Благодаря упорной подготовке и высокой концентрации, команды из Нижнего Тагила сумели достичь значительных успехов, одержав победу (1-е место) и взяв бронзу в общем командном зачете. Помимо этого, четверо представителей Станции юных техников продемонстрировали отличные результаты в личных зачетах, став победителями и призерами соревнований.
Уровень подготовки на протяжении последних лет заметно улучшился. Несмотря на то, что регион у нас сухопутный, с каждым годом интерес растёт. Появляется всё больше новых и сложных моделей, что, несомненно, усиливает конкуренцию. Соревнования не только способствуют развитию креативного мышления, но и помогают школьникам улучшать свои технические навыки, — отметила по итогам соревнований президент Федерации судомодельного спорта Свердловской области Екатерина Хмелевская.
Ранее тагильские лыжники достойно выступили в составе команды Свердловской области, заняв первое место в этапе Кубка России.