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Posted 21 января, 13:31

Published 21 января, 13:31

Modified 21 января, 13:33

Updated 21 января, 13:33

Судомоделисты из Тагила взяли золото и бронзу на региональных соревнованиях

Тагильские судомоделисты стали лучшими на областных соревнованиях

21 января 2025, 13:31
Фото: Управление образования Нижнего Тагила.

Судомоделисты из Тагила взяли золото и бронзу на региональных соревнованиях

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Гордость Нижнего Тагила
В Свердловской области завершились соревнования по судомодельному спорту. Пальму первенства завоевали спортсмены из Нижнего Тагила.

На областных соревнованиях по судомодельному спорту, приуроченных к 80-летнему юбилею Великой Победы, честь Нижнего Тагила отстаивали две команды юных спортсменов, занимающихся на Городской станции юных техников. Подготовкой ребят руководили опытные наставники — Вадим Хамраев и Алексей Паньшин, сообщили в городском управлении образования.

Участники продемонстрировали публике различные модели: среди них были детализированные копии военных кораблей, гражданских судов и подводных аппаратов. Все работы оценивались индивидуально, при этом жюри учитывало как технические характеристики моделей, так и мастерство выполнения заданий на водной трассе.

Благодаря упорной подготовке и высокой концентрации, команды из Нижнего Тагила сумели достичь значительных успехов, одержав победу (1-е место) и взяв бронзу в общем командном зачете. Помимо этого, четверо представителей Станции юных техников продемонстрировали отличные результаты в личных зачетах, став победителями и призерами соревнований.

Уровень подготовки на протяжении последних лет заметно улучшился. Несмотря на то, что регион у нас сухопутный, с каждым годом интерес растёт. Появляется всё больше новых и сложных моделей, что, несомненно, усиливает конкуренцию. Соревнования не только способствуют развитию креативного мышления, но и помогают школьникам улучшать свои технические навыки, — отметила по итогам соревнований президент Федерации судомодельного спорта Свердловской области Екатерина Хмелевская.

Ранее тагильские лыжники достойно выступили в составе команды Свердловской области, заняв первое место в этапе Кубка России.

Лыжник из Нижнего Тагила — двукратный победитель Российско-Китайских молодежных игр
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