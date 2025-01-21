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Posted 21 января, 11:00

Published 21 января, 11:00

Modified 21 января, 11:02

Updated 21 января, 11:02

Таксисты в Екатеринбурге отказываются работать из-за низких тарифов

Таксисты в Екатеринбурге отказываются работать из-за низких тарифов

21 января 2025, 11:00
Фото: Изображение Midjourney.
Цены на такси в Екатеринбурге значительно снизились. Стоимость поездки стала меньше на 100-200 рублей в январе 2025 года в сравнении с прошлым годом.

Такая ситуация водителей такси не устраивает. В связи с падением цен некоторые из них перестали выходить на работу, пишет ЕАН.

Сообщается, что пониженная стоимость появилась из-за отмены функции «Повышенный спрос». Есть предположение, что это может привести к нехватке такси.

Напомним, ранее таксисты в Екатеринбурге устроили забастовку из-за стоимости поездок. По их словам, заработанных денег не хватает даже на обслуживание машин.

В Екатеринбурге резко выросли цены на такси
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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Работа#Такси#Тарифы#Водители#Жалобы#Недовольство#Поездка#Екатеринбург
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