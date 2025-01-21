Таксисты в Екатеринбурге отказываются работать из-за низких тарифов

Posted 21 января, 11:00
Published 21 января, 11:00
Modified 21 января, 11:02
Updated 21 января, 11:02
Такая ситуация водителей такси не устраивает. В связи с падением цен некоторые из них перестали выходить на работу, пишет ЕАН.
Сообщается, что пониженная стоимость появилась из-за отмены функции «Повышенный спрос». Есть предположение, что это может привести к нехватке такси.
Напомним, ранее таксисты в Екатеринбурге устроили забастовку из-за стоимости поездок. По их словам, заработанных денег не хватает даже на обслуживание машин.