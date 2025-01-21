Ученые заметили в Каспийском море остров-призрак

Posted 21 января, 10:51
Published 21 января, 10:51
Modified 21 января, 10:53
Updated 21 января, 10:53
Ученые связывают появление острова с извержением грязевого вулкана, находящегося в Каспийском море.
«Временный массив суши был впервые задокументирован в мае 1861 года. Однако уже в следующем году он исчез», — говорится в статье.
По данным издания, за период XX века остров всплывал и пропадал в акватории порядка шести раз. Последнее появление острова зафиксировали в январе 2023 года, однако на более поздних спутниковых снимках можно заметить лишь узкую полоску суши. До этого сообщалось, что спутники запечатлели появление и исчезновение небольшого острова.
По словам исследователей, его самое мощное извержение случилось в 1950 году, создав остров 700 метров в ширину и шесть — в высоту. Ученые отметили, что грязевые вулканы образуются в местах, где подземное давление выталкивает горячие текучие массы и газы на поверхность, пишет sibdepo.ru.