Ученые заметили в Каспийском море остров-призрак

По данным издания, за период XX века остров всплывал и пропадал в акватории порядка шести раз. Последнее появление острова зафиксировали в январе 2023 года, однако на более поздних спутниковых снимках можно заметить лишь узкую полоску суши. До этого сообщалось, что спутники запечатлели появление и исчезновение небольшого острова.