В Екатеринбурге будут судить банду за незаконную легализацию мигрантов

Posted 21 января, 16:36
Published 21 января, 16:36
Modified 21 января, 16:38
Updated 21 января, 16:38
Руководил бандой «легализаторов» выходец из Средней Азии. В свой «бизнес» он в том числе взял сотрудницу отдела полиции по делам миграции, а также врача дерматолога-венеролога. Всего в состав банды входили шесть человек, информирует пресс-служба регионального СУ СК России.
«Предприятие» процветало более двух лет: с сентября 2021 года по декабрь 2023-го обвиняемые, по версии следствия, занимались незаконной натурализацией приезжих. За свои услуги они просили от 5 до 80 тысяч рублей, а пакет документов «под ключ» стоил порядка 150 тысяч рублей. Всего фигурантам уголовного дела вменяется более 70 эпизодов такой «помощи».
Как добавил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудница полиции, которая входила в преступную группировку, была незамедлительно уволена из органов. Теперь ей закрыт доступ в правоохранительные органы любого региона.
Дело ОПГ будет направлено в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга.
20 января силовики ловили мигрантов-нарушителей в заведениях общепита Екатеринбурга.