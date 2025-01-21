В Екатеринбурге будут судить банду за незаконную легализацию мигрантов

«Предприятие» процветало более двух лет: с сентября 2021 года по декабрь 2023-го обвиняемые, по версии следствия, занимались незаконной натурализацией приезжих. За свои услуги они просили от 5 до 80 тысяч рублей, а пакет документов «под ключ» стоил порядка 150 тысяч рублей. Всего фигурантам уголовного дела вменяется более 70 эпизодов такой «помощи».