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Posted 21 января, 16:36

Published 21 января, 16:36

Modified 21 января, 16:38

Updated 21 января, 16:38

В Екатеринбурге под суд отправят ОПГ, которая продавала документы мигрантам

В Екатеринбурге будут судить банду за незаконную легализацию мигрантов

21 января 2025, 16:36
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге под суд отправят ОПГ, которая продавала документы мигрантам

Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела ОПГ, которая более двух лет торговала поддельными документами для мигрантов.

Руководил бандой «легализаторов» выходец из Средней Азии. В свой «бизнес» он в том числе взял сотрудницу отдела полиции по делам миграции, а также врача дерматолога-венеролога. Всего в состав банды входили шесть человек, информирует пресс-служба регионального СУ СК России.

«Предприятие» процветало более двух лет: с сентября 2021 года по декабрь 2023-го обвиняемые, по версии следствия, занимались незаконной натурализацией приезжих. За свои услуги они просили от 5 до 80 тысяч рублей, а пакет документов «под ключ» стоил порядка 150 тысяч рублей. Всего фигурантам уголовного дела вменяется более 70 эпизодов такой «помощи».

Как добавил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудница полиции, которая входила в преступную группировку, была незамедлительно уволена из органов. Теперь ей закрыт доступ в правоохранительные органы любого региона.

Дело ОПГ будет направлено в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга.

20 января силовики ловили мигрантов-нарушителей в заведениях общепита Екатеринбурга.

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