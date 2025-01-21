В Екатеринбурге компания рецидивистов изрезала мужчину из-за долга

Posted 21 января, 10:09
Published 21 января, 10:09
Modified 21 января, 10:11
Updated 21 января, 10:11
Случился инцидент 18 января на улице Кирова. У мужчины забрали телевизор телефон. Также его заставили написать долговую расписку.
По данным ГУ МВД по Свердловской области, к пострадавшему пришла 33-летняя знакомая. Она предложила вместе выпить. Вскоре к ним присоединились двое приятелей. Во время застолья женщина вдруг стала требовать от хозяина вернуть сумму, которую якобы задолжал ее друг. Когда «должник» отказался, то в ссору уже вступили мужчины. Они избили пострадавшего, нанесли ему ранения в грудь и бедро, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Потерпевший понял, что не стоит рисковать и признал несуществующий долг. После этого подозреваемые ушли, забрав с собой телевизор, телефон и паспорт.
Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Все трое ранее уже были судимы за грабежи, кражи и причинение вреда здоровью. В отношении них теперь расследуется уголовное дело о разбое. Максимальное наказание по данной статье составляет до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Реже двое мужчин убили незнакомца и пытались скрыть это. Они подожгли труп.