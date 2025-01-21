В Екатеринбурге компания рецидивистов изрезала мужчину из-за долга

По данным ГУ МВД по Свердловской области, к пострадавшему пришла 33-летняя знакомая. Она предложила вместе выпить. Вскоре к ним присоединились двое приятелей. Во время застолья женщина вдруг стала требовать от хозяина вернуть сумму, которую якобы задолжал ее друг. Когда «должник» отказался, то в ссору уже вступили мужчины. Они избили пострадавшего, нанесли ему ранения в грудь и бедро, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.