В Карпинске мужчина зарезал коллегу из-за спора о громкой музыке

Posted 21 января, 07:03
Published 21 января, 07:03
Modified 21 января, 07:05
Updated 21 января, 07:05
Как выяснили следователи, в ночь на 17 января текущего года 55-летний обвиняемый ехал в качестве пассажира в кабине грузовика. Водитель был коллегой обвиняемого. Они ехали на объект для проведения работ.
Во время поездки водитель включил громко музыку, чтобы взбодриться. Однако его пассажиру это не понравилось, так как он хотел отдохнуть. Тогда водитель решил его высадить. Он остановил автомобиль и попросил выйти пассажира. Когда мужчины оказались уже на дороге, то между ними продолжилась ссора.
В какой-то момент пассажир достал нож и нанес им несколько ударов водителю. Вместе с ссорившимися, в салоне автомобиля находился еще один пассажир. Он сел за руль и довез раненого до дома обходчика. Оттуда они вызвали скорую помощь и повезли раненого на встречу ей. Однако когда мужчины встретились с врачами им оставалось констатировать смерть, сообщили в СК по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, когда звонок о случившемся поступил в скорую помощь, медики попросили участкового их сопроводить. По прибытии он задержал подозреваемого и отвез в отдел.
Отмечается, что обвиняемый уже отправлен в СИЗО.
Ранее в Реже двое мужчин убили третьего и пытались сжечь его труп, чтобы скрыть следы преступления.