В Карпинске мужчина зарезал коллегу из-за спора о громкой музыке

В какой-то момент пассажир достал нож и нанес им несколько ударов водителю. Вместе с ссорившимися, в салоне автомобиля находился еще один пассажир. Он сел за руль и довез раненого до дома обходчика. Оттуда они вызвали скорую помощь и повезли раненого на встречу ей. Однако когда мужчины встретились с врачами им оставалось констатировать смерть, сообщили в СК по Свердловской области.