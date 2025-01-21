Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Свердловской области

В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла почти на 40%

В Свердловской области фиксируется резкое увеличение числа заболевших ОРВИ. Так, за неделю с 13 по 19 января выявлено 22 тысячи случаев. По сравнению с прошлой неделей, заболеваемость выросла на 38,9%.

В Роспотребнадзоре по Свердловской области отмечают, что больше половины заболевших — это дети. Расти уровень заболеваемости, по прогнозам эпидемиологов, будет еще 3-4 недели. Это сезонный цикл. Ситуация оценивается как управляемая и прогнозируемая. Среди городов-лидеров по заболеваемости находятся Тугулым, ЗАТО Свободный, Каменск-Уральский, Кировград и Сысерть. Напомним, за неделю с 6 по 12 января заболеваемость также выросла.