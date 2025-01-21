Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Свердловской области

Posted 21 января, 06:31
Published 21 января, 06:31
Modified 21 января, 06:33
Updated 21 января, 06:33
В Роспотребнадзоре по Свердловской области отмечают, что больше половины заболевших — это дети.
Расти уровень заболеваемости, по прогнозам эпидемиологов, будет еще 3-4 недели. Это сезонный цикл. Ситуация оценивается как управляемая и прогнозируемая.
Среди городов-лидеров по заболеваемости находятся Тугулым, ЗАТО Свободный, Каменск-Уральский, Кировград и Сысерть.
Напомним, за неделю с 6 по 12 января заболеваемость также выросла.