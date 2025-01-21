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Posted 21 января, 06:31

Published 21 января, 06:31

Modified 21 января, 06:33

Updated 21 января, 06:33

В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла почти на 40%

Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Свердловской области

21 января 2025, 06:31
Фото: 1MI.

В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла почти на 40%

В Свердловской области фиксируется резкое увеличение числа заболевших ОРВИ. Так, за неделю с 13 по 19 января выявлено 22 тысячи случаев. По сравнению с прошлой неделей, заболеваемость выросла на 38,9%.

В Роспотребнадзоре по Свердловской области отмечают, что больше половины заболевших — это дети.

Расти уровень заболеваемости, по прогнозам эпидемиологов, будет еще 3-4 недели. Это сезонный цикл. Ситуация оценивается как управляемая и прогнозируемая.

Среди городов-лидеров по заболеваемости находятся Тугулым, ЗАТО Свободный, Каменск-Уральский, Кировград и Сысерть.

Напомним, за неделю с 6 по 12 января заболеваемость также выросла.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Здоровье#Статистика#Заболеваемость#Прогноз#Екатеринбург
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