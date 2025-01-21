Жилье и новые дороги: свердловский губернатор доложил об успехах региона в Москве

Posted 21 января, 13:35
Published 21 января, 13:35
Modified 21 января, 13:37
Updated 21 января, 13:37
В ходе разговора руководитель региона рассказал об итогах работы области в сфере жилищного строительства, а также о достигнутых результатах в реализации национальной программы «Безопасные и качественные дороги» к концу 2024 года. Помимо этого, он поделился планами на дальнейшее развитие социально-экономической сферы региона.
Согласно предварительным подсчетам, в 2024 году в области предполагается ввести в эксплуатацию более 3,3 миллиона кв.м жилья, что станет рекордным показателем за всю историю региона.
Не менее значимыми стали достижения в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги». В текущем году удалось построить, реконструировать и обновить 299 километров дорожного полотна. Кроме того, завершилась сдача в эксплуатацию трех ключевых объектов инфраструктуры, включая новый участок ЕКАД.
Особое внимание также было уделено выполнению планов по другим национальным проектам. В частности, переселение граждан из аварийных домов удалось завершить раньше намеченных сроков. В рамках программы благоустройства прошли работы на 72 объектах. В их число вошли 23 двора и 49 общественных территории.
На 2025 год перед регионом стоит задача участия в новой национальной программе «Инфраструктура для жизни». Особый упор будет сделан на крупные транспортные проекты, которые планируется реализовывать в рамках этой инициативы.
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