Жилье и новые дороги: свердловский губернатор доложил об успехах региона в Москве

В ходе разговора руководитель региона рассказал об итогах работы области в сфере жилищного строительства, а также о достигнутых результатах в реализации национальной программы «Безопасные и качественные дороги» к концу 2024 года. Помимо этого, он поделился планами на дальнейшее развитие социально-экономической сферы региона.