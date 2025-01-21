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Posted 21 января, 08:22

Published 21 января, 08:22

Modified 21 января, 08:24

Updated 21 января, 08:24

Житель Екатеринбурга изнасиловал знакомую и заставил ее подарить ему иномарку

Житель Екатеринбурга изнасиловал знакомую и заставил ее подарить ему иномарку

21 января 2025, 08:22
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге мужчина заставил женщину передать ему иномарку, составив фиктивный договор купли-продажи, а также изнасиловал ее. После этого мужчина также требовал крупную сумму денег.

Преступления были совершены в 2023 году. Тогда мужчина угрожал ножом своей старой знакомой. Он заставил ее отдать ему автомобиль. Затем он изнасиловал жертву. В дальнейшем свердловчанин писал женщине в мессенджерах и требовал крупную сумму денег, сообщили в СК по Свердловской области.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сначала пострадавшая пришла в полицию с заявлением. Она рассказала обо всех совершенных ее знакомым деяниях. Полицейские быстро нашли и задержали злоумышленника.

По результатам расследования дело было передано в суд, который приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Нижнем Тагиле после длительных истязаний мужчина убил свою сожительницу. По словам родственников, издевательства длились не один месяц.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Суд#Криминал#Приговор#Изнасилование#Преступление#Екатеринбург
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