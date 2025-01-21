Житель Екатеринбурга изнасиловал знакомую и заставил ее подарить ему иномарку

Преступления были совершены в 2023 году. Тогда мужчина угрожал ножом своей старой знакомой. Он заставил ее отдать ему автомобиль. Затем он изнасиловал жертву. В дальнейшем свердловчанин писал женщине в мессенджерах и требовал крупную сумму денег, сообщили в СК по Свердловской области.