Житель Екатеринбурга изнасиловал знакомую и заставил ее подарить ему иномарку

Posted 21 января, 08:22
Published 21 января, 08:22
Modified 21 января, 08:24
Updated 21 января, 08:24
Преступления были совершены в 2023 году. Тогда мужчина угрожал ножом своей старой знакомой. Он заставил ее отдать ему автомобиль. Затем он изнасиловал жертву. В дальнейшем свердловчанин писал женщине в мессенджерах и требовал крупную сумму денег, сообщили в СК по Свердловской области.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сначала пострадавшая пришла в полицию с заявлением. Она рассказала обо всех совершенных ее знакомым деяниях. Полицейские быстро нашли и задержали злоумышленника.
По результатам расследования дело было передано в суд, который приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее в Нижнем Тагиле после длительных истязаний мужчина убил свою сожительницу. По словам родственников, издевательства длились не один месяц.