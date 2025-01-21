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Posted 21 января, 08:57

Published 21 января, 08:57

Modified 21 января, 08:59

Updated 21 января, 08:59

Житель Нижней Туры застрелил из ружья мужчину из ревности к жене

Житель Нижней Туры застрелил из ружья мужчину из ревности к жене

21 января 2025, 08:57
Фото: 1MI.
В Нижней Туре местный житель убил сожителя свой супруги на улице Ильича. Происшествие случилось 13 июня 2025 года.

Погибший некоторое время назад стал жить с женой и сыном горожанина. Мужу женщины это не понравилось, и он, взяв ружье, отправился к его дому. Потерпевший сидел в это время в машине, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ревнивец подошел и несколько раз выстрелил в соперника. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Нападавшего вскоре задержали и возбудили уголовное дело.

После завершения следствия суд приговорил свердловчанина к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения.

Напомним, житель Карпинска убил коллегу во время конфликта из-за громкой музыки.

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