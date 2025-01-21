Житель Нижней Туры застрелил из ружья мужчину из ревности к жене

Posted 21 января, 08:57
Published 21 января, 08:57
Modified 21 января, 08:59
Updated 21 января, 08:59
Погибший некоторое время назад стал жить с женой и сыном горожанина. Мужу женщины это не понравилось, и он, взяв ружье, отправился к его дому. Потерпевший сидел в это время в машине, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Ревнивец подошел и несколько раз выстрелил в соперника. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Нападавшего вскоре задержали и возбудили уголовное дело.
После завершения следствия суд приговорил свердловчанина к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения.
Напомним, житель Карпинска убил коллегу во время конфликта из-за громкой музыки.