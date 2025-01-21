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Posted 21 января, 14:24

Published 21 января, 14:24

Modified 21 января, 14:26

Updated 21 января, 14:26

Нижнетагильский музей отправляет на выставку в Петербург картины и скульптуры

Жители Петербурга смогут полюбоваться картинами из Нижнетагильского музея

21 января 2025, 14:24
Фото: «Тагильский рабочий».

Нижнетагильский музей отправляет на выставку в Петербург картины и скульптуры

Нижнетагильский музей представит свои произведения в Санкт-Петербурге. Часть коллекции отправится на выставку в Музей Фаберже.

В Музее изобразительных искусств Нижнего Тагила завершена подготовка к отправке в Санкт-Петербург 13 художественных произведений, отобранных из фондов музея и частной коллекции одного из живописцев. Эти экспонаты станут частью выставки «Современное искусство Свердловской области», которая начнет свою работу в феврале в петербургском Музее Фаберже.

Организаторы экспозиции остановили выбор на 11 картинах и двух скульптурах. Первоначально подбор осуществлялся по музейным каталогам, однако окончательное решение о включении произведений принималось после их личного осмотра в Нижнем Тагиле.

Чтобы путешествие прошло благополучно, каждое произведение тщательно подготовили и упаковали в специальную бумагу. Для транспортировки использовали прочные ящики, которые гарантируют полную сохранность экспонатов. В сопровождении охраны произведения искусства будут доставлены в северную столицу. Выставка, открывающаяся в Музее Фаберже, продлится с 4 февраля по 16 марта, предоставляя посетителям возможность увидеть выдающиеся работы современных авторов Свердловской области.

Ранее скульпторы из Нижнего Тагила стали призерами Рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда».

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