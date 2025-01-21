Жители Петербурга смогут полюбоваться картинами из Нижнетагильского музея

В Музее изобразительных искусств Нижнего Тагила завершена подготовка к отправке в Санкт-Петербург 13 художественных произведений, отобранных из фондов музея и частной коллекции одного из живописцев. Эти экспонаты станут частью выставки «Современное искусство Свердловской области», которая начнет свою работу в феврале в петербургском Музее Фаберже.