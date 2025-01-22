126 тысяч за неправильную дату на надгробии пыталась отсудить екатеринбурженка

Posted 22 января, 10:45
Published 22 января, 10:45
Modified 22 января, 10:47
Updated 22 января, 10:47
Договор на сумму 126 тысяч рублей был заключен в 2023 году. При этом, все действия ИП согласовывала с заказчицей. Несмотря на это, через месяц после установки камня было обнаружено, что на нем не правильно высекли дату рождения.
Помимо стоимости услуг, заказчица запросила в суде такую же сумму неустойки, а также оплату морального вреда, штраф и оплату представителя: всего 290 тысяч рублей. Иск был удовлетворен частично, но ИП обжаловала решение в Свердловском областном суде. Она заявила, что при приемке товара никаких претензий не было, о чем имеется соответствующий акт. В итоге решение суда первой инстанции было отменено.
Напомним, что в Нижнем Тагиле осудили работников Уралвагонзавода, которые похитили с предприятия металл на 15 миллионов рублей.