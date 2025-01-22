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Posted 22 января, 10:45

Published 22 января, 10:45

Modified 22 января, 10:47

Updated 22 января, 10:47

Надгробный камень стал причиной судебного спора в Екатеринбурге

126 тысяч за неправильную дату на надгробии пыталась отсудить екатеринбурженка

22 января 2025, 10:45
Фото: 1MI.

Надгробный камень стал причиной судебного спора в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга попыталась отсудить деньги, которые заплатила за изготовление и установку надгробия. Оказалось, что на камне была высечена неправильная дата рождения усопшего.

Договор на сумму 126 тысяч рублей был заключен в 2023 году. При этом, все действия ИП согласовывала с заказчицей. Несмотря на это, через месяц после установки камня было обнаружено, что на нем не правильно высекли дату рождения.

Помимо стоимости услуг, заказчица запросила в суде такую же сумму неустойки, а также оплату морального вреда, штраф и оплату представителя: всего 290 тысяч рублей. Иск был удовлетворен частично, но ИП обжаловала решение в Свердловском областном суде. Она заявила, что при приемке товара никаких претензий не было, о чем имеется соответствующий акт. В итоге решение суда первой инстанции было отменено.

Напомним, что в Нижнем Тагиле осудили работников Уралвагонзавода, которые похитили с предприятия металл на 15 миллионов рублей.

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