126 тысяч за неправильную дату на надгробии пыталась отсудить екатеринбурженка

Помимо стоимости услуг, заказчица запросила в суде такую же сумму неустойки, а также оплату морального вреда, штраф и оплату представителя: всего 290 тысяч рублей. Иск был удовлетворен частично, но ИП обжаловала решение в Свердловском областном суде. Она заявила, что при приемке товара никаких претензий не было, о чем имеется соответствующий акт. В итоге решение суда первой инстанции было отменено.