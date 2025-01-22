75 тысяч штрафа заплатит администрация ГГО за нарушения противопожарной безопасности

Posted 22 января, 14:50
Published 22 января, 14:50
Modified 22 января, 14:52
Updated 22 января, 14:52
Некоторые из предписаний для устранения нарушений были выписаны повторны, выяснила редакция TagilCity.ru. В списке значатся объекты в Балакино, Анатольской, Шиловке, Новоасбесте, Баляковке, Черноисточинске, на Леневке и других населенных пунктах.
Проведенные проверки выявили, что не были обустроены подъезды к площадкам для забора воды, отсутствовали минерализованные полосы, часть пожарных гидрантов не работала, не производились покос и уборка сухой травы, в лесных массивах обнаружили свалки горючих отходов.
На заседании защитник признал в полном объеме, что правонарушения имели место быть. Администрация выделила средства на их устранение. Но денег не хватило в полном объеме, потому что ГГО находится в трудном финансовом положении.
На это сторона обвинения заявила, что на устранение юридическому лицу два раза были поставлены определенные сроки. Но они не были соблюдены.
Выданные предписания содержат указания на конкретные нарушения требований пожарной безопасности. Предписаниями установлен срок для их выполнения. Оснований для признания выданных предписаний незаконными или неисполнимым не имеется, — сказано в материалах суда.
Суд учел, что представитель Администрации ГГО признал вину. Из-за этого смягчающего обстоятельства был назначен штраф ниже минимального, а именно в размере 75 тысяч рублей.
Напомним, что жительница Нижнего Тагила получила срок за нарушение противопожарного режима и дебош на пикнике.