Бастрыкин инициировал проверку из-за нападения бездомных собак в Екатеринбурге

Posted 22 января, 06:51
Published 22 января, 06:51
Modified 22 января, 06:53
Updated 22 января, 06:53
Неоднократно в интернете появлялись жалобы от жителей столицы Среднего Урала о безнадзорных собаках, которые нападают на несовершеннолетних. Так, например, около образовательного учреждения стая псов регулярно нападает на школьников. Одного ребенка собаки покусали уже 4 раза.
В связи с учащением подобных инцидентов Следственный комитет начал проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко Константину начать уголовное расследование и предоставить отчет о выявленных фактах.