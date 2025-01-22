Бастрыкин инициировал проверку из-за нападения бездомных собак в Екатеринбурге

Неоднократно в интернете появлялись жалобы от жителей столицы Среднего Урала о безнадзорных собаках, которые нападают на несовершеннолетних. Так, например, около образовательного учреждения стая псов регулярно нападает на школьников. Одного ребенка собаки покусали уже 4 раза.