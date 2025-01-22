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Posted 22 января, 06:51

Published 22 января, 06:51

Modified 22 января, 06:53

Updated 22 января, 06:53

Бастрыкин инициировал проверку из-за нападения бездомных собак в Екатеринбурге

Бастрыкин инициировал проверку из-за нападения бездомных собак в Екатеринбурге

22 января 2025, 06:51
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге по факту увеличения случаев нападения бездомных собак началась проверка, которую инициировал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Неоднократно в интернете появлялись жалобы от жителей столицы Среднего Урала о безнадзорных собаках, которые нападают на несовершеннолетних. Так, например, около образовательного учреждения стая псов регулярно нападает на школьников. Одного ребенка собаки покусали уже 4 раза.

В связи с учащением подобных инцидентов Следственный комитет начал проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко Константину начать уголовное расследование и предоставить отчет о выявленных фактах.

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