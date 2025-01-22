Бывший директор школы №32 Юрий Никитин скоропостижно скончался в Нижнем Тагиле

Posted 22 января, 14:08
Published 22 января, 14:08
Modified 22 января, 14:10
Updated 22 января, 14:10
Коллеги отзываются о нем как об опытном руководителе. Он умел принимать правильные важные решения. Много сделал для улучшения учебного процесса, а также развития технической базы школы.
Тагильчанин имеет различные награды за трудовую деятельность. В последний путь Юрия Никитина проводят в пятницу, 24 января. Прощание состоится в 14.00 в похоронном доме «Обряд» на Рогожино, рассказала в соцсетях директор МАОУ СОШ №32 Галина Масликова.