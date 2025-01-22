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Posted 22 января, 14:08

Published 22 января, 14:08

Modified 22 января, 14:10

Updated 22 января, 14:10

Бывший директор школы №32 Юрий Никитин скоропостижно скончался в Нижнем Тагиле

Бывший директор школы №32 Юрий Никитин скоропостижно скончался в Нижнем Тагиле

22 января 2025, 14:08
Фото: 1MI.
21 января 2025 года в возрасте 68 лет ушел из жизни бывший директор нижнетагильской школы №32 Юрий Никитин. Он руководил образовательным учреждением с 1994 по 2006 годы.

Коллеги отзываются о нем как об опытном руководителе. Он умел принимать правильные важные решения. Много сделал для улучшения учебного процесса, а также развития технической базы школы.

Тагильчанин имеет различные награды за трудовую деятельность. В последний путь Юрия Никитина проводят в пятницу, 24 января. Прощание состоится в 14.00 в похоронном доме «Обряд» на Рогожино, рассказала в соцсетях директор МАОУ СОШ №32 Галина Масликова.

Фото: Страница Галины Масликовой ВКонтакте

Напомним, что в Екатеринбурге умер профессор УрФУ Александр Перцев.

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