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Posted 22 января, 09:47

Published 22 января, 09:47

Modified 22 января, 09:49

Updated 22 января, 09:49

Двое мужчин зарезали случайного прохожего в Артемовске

Двое мужчин зарезали случайного прохожего в Артемовске

22 января 2025, 09:47
Фото: 1MI.
Двое товарищей зарезали случайного прохожего в Артемовске и попытались спрятать тело. Сейчас одного из них заключили под стражу, несмотря на попытки адвоката оспорить это решение.

В последний день октября прошедшего года житель Артемовска вместе с другом шел около санатория. Им на пути встретился незнакомый мужчина. Он был на дне рождении у друга. Двое товарищей начали конфликтовать с прохожим, в результате чего ему нанесли несколько ножевых ранений. Далее они предприняли попытку спрятать тело, сообщает Свердловский областной суд.

Городской суд принял решение заключить под стражу одного из мужчин за убийство по предварительному сговору до 31 марта текущего года, несмотря на попытку адвокатов оставить виновного на свободе.

Ранее в Карпинске мужчина зарезал коллегу из-за спора о громкой музыке.

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