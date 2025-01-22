Двое мужчин зарезали случайного прохожего в Артемовске

В последний день октября прошедшего года житель Артемовска вместе с другом шел около санатория. Им на пути встретился незнакомый мужчина. Он был на дне рождении у друга. Двое товарищей начали конфликтовать с прохожим, в результате чего ему нанесли несколько ножевых ранений. Далее они предприняли попытку спрятать тело, сообщает Свердловский областной суд.